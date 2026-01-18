Expertos consultados por El Món consideran que muchos jóvenes de este espacio neofascista comparten aspectos ideológicos con la formación de Abascal y que "pueden ir perfectamente a sus actos"
Vasos comunicantes entre Núcleo Nacional y Vox en Cataluña
