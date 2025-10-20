Un centenar de estaciones de Rodalies ha estado sin megafonía ni monitores informativos durante dos horas, según ha informado Renfe este lunes por la mañana. Una incidencia técnica a primera hora de la mañana ha afectado a todas las estaciones que gestiona el operador ferroviario tanto de Barcelona (Barcelonés) como de otros puntos de Cataluña, llegando hasta Vic (Osona), Maçanet (Selva), Manresa (Bages) o Sant Vicenç de Calders (Vendrell).
❗ ATENCIÓN!— Rodalies Catalunya (@rodalies) October 20, 2025
⚠️ Por una incidencia técnica, la megafonía y monitores de las estaciones se encuentran fuera de servicio.
▶️ Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio.
Una caída de tensión en las instalaciones del Clot, en Barcelona, desde donde se gestionan estas estaciones, estaría detrás de la avería. Hacia las 9:00 de la mañana se ha recuperado la normalidad. Las estaciones que gestiona Adif, como las de Sants, Passeig de Gràcia o la estación de Francia, no han tenido problemas. Durante la incidencia, Renfe ha recomendado a los viajeros consultar los laterales y frontales de los trenes para no equivocarse de convoy.
Problemas en la R11 y la RG11
Asimismo, la circulación de trenes de la R11 y la RG1 se encuentra interrumpida entre Figueres y Portbou, en el Alt Empordà, por una incidencia en la infraestructura. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera mientras el personal de Adif trabaja para restablecer el servicio.
Está suspendida la circulación entre Llança y Portbou (Girona) debido a una falta de tensión en la catenaria. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación a la mayor brevedad.— INFOAdif (@InfoAdif) October 20, 2025