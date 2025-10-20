Un centenar de estaciones de Rodalies ha estado sin megafonía ni monitores informativos durante dos horas, según ha informado Renfe este lunes por la mañana. Una incidencia técnica a primera hora de la mañana ha afectado a todas las estaciones que gestiona el operador ferroviario tanto de Barcelona (Barcelonés) como de otros puntos de Cataluña, llegando hasta Vic (Osona), Maçanet (Selva), Manresa (Bages) o Sant Vicenç de Calders (Vendrell).

❗ ATENCIÓN!



⚠️ Por una incidencia técnica, la megafonía y monitores de las estaciones se encuentran fuera de servicio.



▶️ Se recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio. — Rodalies Catalunya (@rodalies) October 20, 2025

Una caída de tensión en las instalaciones del Clot, en Barcelona, desde donde se gestionan estas estaciones, estaría detrás de la avería. Hacia las 9:00 de la mañana se ha recuperado la normalidad. Las estaciones que gestiona Adif, como las de Sants, Passeig de Gràcia o la estación de Francia, no han tenido problemas. Durante la incidencia, Renfe ha recomendado a los viajeros consultar los laterales y frontales de los trenes para no equivocarse de convoy.

Problemas en la R11 y la RG11

Asimismo, la circulación de trenes de la R11 y la RG1 se encuentra interrumpida entre Figueres y Portbou, en el Alt Empordà, por una incidencia en la infraestructura. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera mientras el personal de Adif trabaja para restablecer el servicio.