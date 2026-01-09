El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha subido el tono contra la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y ha reclamado elecciones anticipadas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. «Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esta España que ellos quieren romper, antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro», ha sentenciado.

Desde Alcoba de los Montes, García-Page ha insistido en que «deben opinar todos los españoles» porque, según ha dicho, está en juego el «futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos», y ha afirmado que su ejecutivo no tolerará «más trampas y más engaños». «No se puede considerar este país como una inmensa guardería en la que se le puede imponer un relato, un argumentario y venir a propagar trampas», ha rematado. «Basta ya de barrer siempre a favor de los mismos», ha reclamado García-Page, y ha afirmado que este nuevo modelo de financiación «no tiene viabilidad».

«Es intolerable que se pacte el modelo de todos con unos independentistas»

Page ha criticado que el gobierno español pacte «el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto», y ha criticado los «argumentos ininteligibles y caóticos» de la ministra Montero para intentar explicar «lo inexplicable». «No lo aceptaremos», ha insistido, y ha añadido que «es tirar a la basura decenas de millones de años de lucha por la progresividad fiscal». A su parecer, «pasar de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal es inconcebible», y por eso le «duele» tener que ver «a gente» que «dice llevar la misma camiseta que los que estamos aquí defender «lo indefendible». Después de añadir que este nuevo modelo es «el mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda democracia», García-Page ha advertido que «nos estamos jugando ni más ni menos que lo más importante que se puede jugar en la vida, que es cómo compartimos los españoles la riqueza que es de todos».

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / Europa Press

Madrid dice que la propuesta busca «financiar la fiesta independentista”

Por otro lado, los barones del PP ven el nuevo modelo como una cesión al independentismo y han advertido que el acuerdo perjudicará a sus comunidades autónomas. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la propuesta que ha presentado la ministra de Hacienda. La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, ha dicho que el sistema busca “financiar la fiesta independentista” para garantizar que Sánchez pueda “dormir unos días más en la Moncloa”. La dirigente popular ha afirmado que este nuevo modelo diseñado por el ejecutivo español perjudica a Madrid, ya que sus ciudadanos tendrán “la mitad de los recursos que tienen los catalanes”.

“Esto es lo de siempre, como el Día de la Marmota. Pasó con la condonación, que era un acuerdo que tenían con ERC, y después, para que el resto de las comunidades autónomas no nos quejáramos, nos dieron las migajas», ha manifestado. Y, en este sentido, ha añadido que ahora «lo volvemos a repetir porque la señora Montero está a las órdenes de su amo, y su amo, para continuar alquilando unos días más de sueño en la Moncloa, tiene que seguir cumpliendo con el independentismo”.