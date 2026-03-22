TV3 destaca con audiencia cinematográfica el sábado

TV3 volvió a lograr una audiencia cinematográfica este sábado y fue, en parte, por la película programada para el primer tramo de la tarde, en una franja muy disputada en la televisión lineal, en la que tres cadenas más apostaron por un film para intentar atraer a un público que cada día más se escapa hacia las plataformas. La televisión pública catalana obtuvo ayer una cuota de pantalla del 14,8%, seis puntos y medio por encima de la segunda clasificada en esta carrera que se repite cada día, Antena 3, que consiguió un share del 8,4% con su programación de sábado, con La 1 en tercera posición pero por los pelos, ya que el canal principal de TVE casi empató, con un 8,2%. Detrás de estas quedaron Cuatro (6,7), La Sexta (6,2) y Telecinco (5,2), que cada día se estrella más en el consumo televisivo en Cataluña. Solo La 2, que siempre ha tenido un papel secundario, quedó, con un 1,7, por detrás de lo que se supone que es el canal más importante de Mediaset.

Y los dos puntos fuertes de TV3 para mantener ayer su liderazgo habitual fueron la película de la tarde y una buena noche de Col·lapse. Esto, con permiso de los Telenotícies, invulnerables siempre que no les cambien el horario por el fútbol, que cumplieron: 25,2% de cuota y una media de 317.000 espectadores al mediodía y un 24% y 402.000 espectadores por la noche.

En cuanto a la guerra que siempre es más dura e incierta –los Telenotícies se han ganado un público prácticamente cautivo a lo largo de los años–, en el prime time el Col·lapse de Jordi González estuvo ayer en su franja alta, con un 15,9% de share y 187.000 espectadores de media.

La batalla de las películas de la tarde del sábado

Antes, sin embargo, TV3 había ganado la batalla de las películas de la tarde, una apuesta que la cadena pública catalana tiene muy consolidada. El truco es una fórmula muy probada y casi imbatible, que combina la calidad de los films programados con el punto comercial imprescindible y el tono que permite mantener el equilibrio en una franja con público familiar: títulos adecuados para los jóvenes de la casa pero sin que los padres se aburran. Y la palabra clave en este caso fue Ridley Scott. La película Tots els diners del món, del director de la célebre Blade Runner, alcanzó un 15,1% de cuota de pantalla con una media de 183.000 espectadores.

Un fotograma de la película ‘Tots els diners del món’, emitida en TV3 este sábado / 3Cat

El film, basado en hechos reales, explica el secuestro de un nieto del magnate del petróleo John Paul Getty III, que se produjo en Roma en el año 1973. Un retrato de un personaje controvertido con el trasfondo del mercado mundial del petróleo en el año que estalló la primera gran crisis cuando los países árabes alzaron la voz. Una elección que seguramente no es casual en un momento en que la guerra en Irán vuelve a sacudir los precios de los carburantes.

El resto de cadenas que competían por posicionar sus películas de la tarde no pasaron del 11,3% (137.000 espectadores de media) de La 1, con Una rubia muy legal. Bastante más abajo quedaron Cuatro, con Men in Black International (8,3%), y Antena 3, Ella lo sabe (8,3%).