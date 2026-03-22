En cuanto a la guerra que siempre es más dura e incierta –los Telenotícies se han ganado un público prácticamente cautivo a lo largo de los años–, en el prime time el Col·lapse de Jordi González estuvo ayer en su franja alta, con un 15,9% de share y 187.000 espectadores de media.
Antes, sin embargo, TV3 había ganado la batalla de las películas de la tarde, una apuesta que la cadena pública catalana tiene muy consolidada. El truco es una fórmula muy probada y casi imbatible, que combina la calidad de los films programados con el punto comercial imprescindible y el tono que permite mantener el equilibrio en una franja con público familiar: títulos adecuados para los jóvenes de la casa pero sin que los padres se aburran. Y la palabra clave en este caso fue Ridley Scott. La película Tots els diners del món, del director de la célebre Blade Runner, alcanzó un 15,1% de cuota de pantalla con una media de 183.000 espectadores.
El film, basado en hechos reales, explica el secuestro de un nieto del magnate del petróleo John Paul Getty III, que se produjo en Roma en el año 1973. Un retrato de un personaje controvertido con el trasfondo del mercado mundial del petróleo en el año que estalló la primera gran crisis cuando los países árabes alzaron la voz. Una elección que seguramente no es casual en un momento en que la guerra en Irán vuelve a sacudir los precios de los carburantes.
El resto de cadenas que competían por posicionar sus películas de la tarde no pasaron del 11,3% (137.000 espectadores de media) de La 1, con Una rubia muy legal. Bastante más abajo quedaron Cuatro, con Men in Black International (8,3%), y Antena 3, Ella lo sabe (8,3%)." >