Sábado de récord para TV3, que superó a la competencia y, especialmente, a TVE, que intentó competir y salió derrotada. Todo por la retransmisión de la final de Champions femenina, en la que el Barça ganó por goleada al Olympique de Lyon por 4-0. La cadena de televisión pública catalana consiguió una cuota de pantalla que solo se ve en grandes ocasiones, un 34,9%, y un promedio de 477.000 espectadores. Un share de 22 puntos más que La 1 de TVE, que se quedó en un 13% y 177.000 espectadores de media. Es decir, que TV3 no solo ganó, sino que tuvo casi el triple de audiencia.

No hace falta decir que el resto de cadenas, mientras duró la fiesta azulgrana, no pudieron hacer nada más que el ridículo, especialmente Telecinco, que ya está hundida por defecto y que ayer por la tarde vio cómo su ’Fiesta’ se quedaba en un miserable 2,9% de cuota y un promedio de 38.000 espectadores, a pesar de que dura cinco horas y media, lo que favorece shares más altos.

El caso es que la audiencia de TV3 se quedó pegada a la tele con el postpartido, y el espacio ’Campeonas’ arrastró un promedio de 446.000 espectadores y se quedó con un 32,3% de cuota de la franja del final de la tarde, hasta el TN Vespre.

Alexia Putellas y Marta Torrejón levantando el trofeo de la Champions. | FC Barcelona

TV3 arrasa también en la audiencia global de la jornada

Con estos datos y otras franjas que también fueron líderes, como ‘Tarde de cine’, con ’Un paseo con Madeleine’ (13,8% y 164.000 espectadores de media), dieron una jornada de liderazgo absoluto a TV3, con un share del 18,2%, más del doble del 8,7% de La 1 y el 8,2 de Antena 3. Por debajo, Cuatro con un 5,5%, Telecinco con un 3,8%, La Sexta con un 3,6% y La 2 con un 2,7%.