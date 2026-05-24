Horas después de que Trump asegurara que el acuerdo de paz con Irán estaba a punto de cerrarse, el presidente estadounidense se ha retractado y ha enfriado las opciones de alcanzar la paz en Irán. De nuevo, a través de su red social, truth social, Trump ha puesto agua al vino y ha señalado que sus negociadores se tomarán con calma las negociaciones con Irán y ha destacado que ha pedido a sus representantes que «no se precipiten para un acuerdo».

«Si hago un trato con Irán, será bueno y adecuado, no como el que hizo Obama, que dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo, y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear. Nuestro trato es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto, ni sabe lo que es. Ni siquiera está totalmente negociado aún», ha espetado Trump. De hecho, el presidente de los Estados Unidos ha aprovechado el post en las redes sociales para dar un golpe a sus predecesores en el cargo y ha pedido que se sienten a los «perdedores, que son críticos con algo que no saben nada. A diferencia de aquellos que me han precedido y que deberían haber resuelto este problema hace muchos años, ¡no hago malos tratos!».

Trump aseguraba que se estaba «ultimando» un acuerdo de paz

Horas antes, Trump también había utilizado las redes sociales para asegurar que estaba «ultimando» un acuerdo de paz con Irán. Según aseguraba el presidente estadounidense, solo quedaban “aspectos finales y detalles del acuerdo se están negociando, y se anunciarán próximamente” y había agradecido la predisposición de los países vecinos con los cuales ha firmado un “memorándum de entendimiento” por la paz en el Medio Oriente con los líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin; países de los cuales ha destacado que han sido parte fundamental para poder lograr la paz entre Irán, Estados Unidos e Israel.