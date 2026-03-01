El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los nuevos dirigentes de Irán, que han tomado las riendas de la región tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei en los ataques del sábado, quieren negociar. “Quieren hablar y he accedido a hablar, así que hablaremos con ellos”, ha confirmado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista a la revista ‘The Atlantic’. El magnate estadounidense, que ha realizado la entrevista por teléfono desde su residencia particular de Mar-a-Lago, no ha dado detalles de cuándo ni cómo se llevarán a cabo estas conversaciones.

“Deberían haberlo hecho antes. Debieron haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado”, ha insistido Trump, quien ha criticado que el régimen de los ayatolás “se ha pasado de listo”. El republicano ha sacado pecho del “golpe” contra el régimen, que “ha sido muy grande”, y ha remarcado que “la mayoría de esta gente ya no está”. “Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido fuerte”, apuntaba para responder a sus nuevos interlocutores.

En esta conversación, Trump ha iniciado en la retórica de las últimas horas, en las que ha animado a la población de Irán a rebelarse contra el régimen. «Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus lugares. Creo que es un lugar muy peligroso ahora mismo», ha indicado. «La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas», ha añadido.

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

Cae la popularidad de Trump

El ataque a Irán, coordinado con Israel, llega en un momento de debilidad extrema del líder republicano, que enfrenta las elecciones de mitad de mandato con uno de los índices de popularidad más bajos desde que es presidente. Según el portal FiftyPlusOne, con datos de este viernes, solo un 39% de los estadounidenses valoran positivamente a Trump, y el índice de desaprobación es del 58%. Otra encuesta de la CNN publicada el lunes apunta que solo un 26% de los votantes independientes –ni demócratas ni republicanos– aprueba su presidencia. Todo esto, un aliciente, apuntan algunos analistas, para actuar con contundencia en el exterior.

En la conversación con ‘The Atlantic’, Trump ha remarcado que el ataque a Irán no afectará las elecciones de mitad de mandato previstas para este noviembre. «Tenemos la mejor economía que haya tenido jamás el país. No se siente más porque personas como usted no escriben sobre eso adecuadamente, pero la economía está por salir del techo y en algunos casos ya lo ha hecho», ha cuestionado, descartando que las guerras generen efectos negativos en la economía estadounidense.