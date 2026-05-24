Una de las series del 2026 parece estar a punto de terminar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a través de su red social, truth social, que la guerra en Oriente Medio puede tener los días contados, ya que se está «ultimando» un acuerdo de paz con Irán después de meses de conflicto y tira y afloja en las negociaciones de paz y tensiones en el estrecho de Ormuz.

Según Trump «los aspectos finales y detalles del acuerdo se están negociando, y se anunciarán próximamente» y asegura que las conversaciones con Irán para la paz implican que «el estrecho de Ormuz se abrirá». El presidente estadounidense ha señalado que hay un «memorando de entendimiento» para la paz en Oriente Medio con los líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, de quienes ha destacado que han sido parte fundamental para poder lograr la paz entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar una gran expansión de TrumpRx.gov, un sitio web de medicamentos recetados por el gobierno diseñado para ayudar a los consumidores a encontrar medicamentos de bajo costo. Andrew Leyden / ZUMA Press Wire / dp / DPA

Irán mantiene el tono agresivo

En el marco de las negociaciones también se ha vivido un nuevo episodio de las disputas verbales entre Irán y los Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baqaei, ha comparado al país estadounidense y su ofensiva contra Irán con el Imperio Romano y el intento de conquista de Persia del siglo II. «Los romanos creían que Roma era el centro del mundo, pero los iraníes destrozaron esa ilusión. La campaña de Marco Julio Filipo (Filipo el Árabe) hacia el este contra el Imperio Sasánida no culminó en una victoria para los romanos, sino con una paz en los términos de Sapor I: el emperador se vio obligado a aceptar la realidad», ha afirmado Baqaei en declaraciones recogidas por Europa Press. Unas declaraciones que han ido acompañadas del petroglifo ‘El Triunfo de Sapor I sobre Valeriano y Felipe el Árabe’.