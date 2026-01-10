Todos los detalles del incómodo encuentro de Letizia y su excuñado

Letizia y Jaime de Marichalar se han reencontrado esta semana, en un acto público, después de mucho tiempo sin verse. El exmarido de Elena de Borbón coincidió con la monarca española en un acto de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo que entrega El Mundo y, como era de esperar, todas las miradas se centraron en su reacción.

El exduque de Lugo no forma parte de la familia real desde 2007, cuando se anunció oficialmente su separación. Sin embargo, durante un tiempo fue cuñado de Letizia y estuvieron juntos en varias cenas familiares. Nunca han tenido mala relación, de hecho, si hacemos caso a las informaciones que se han publicado al respecto. Aún así, este reencuentro lo califican de “muy incómodo” debido a la situación que atraviesa la familia real.

Él, que está bien relacionado con las altas esferas, ha conseguido una invitación para esta reunión en la que hemos visto personalidades tan diversas como Vicente Vallés, Albert Rivera, José Luis Martínez-Almeida, Cayetano Martínez de Irujo o Alberto Núñez Feijóo. No se le esperaba, al menos, y parece que Letizia se habría quedado muy sorprendida al ver que su excuñado aparecía en la lista de invitados: «Ha sido algo totalmente inesperado», dicen desde Vanitatis.

Jaime de Marichalar coincide con Letízia en unos premios periodísticos | Europa Press

Letizia y Jaime de Marichalar, juntos en un acto periodístico

Sorprendentemente, no se ha captado ninguna imagen de ellos dos juntos y eso sí que es sorprendente porque seguro que los fotógrafos han hecho lo imposible por conseguirla. A Letizia se la ha visto saludar a todo el mundo, así que sorprende que se hayan ignorado de esta manera: “Ni rastro de ninguna interacción entre ellos de manera pública”.

Letizia y Elena nunca han tenido una gran afinidad, según explican. Sin embargo, con Jaime llegó a encontrar “una persona de confianza y un apoyo”, según la prensa de la época. Es por eso que sorprende que no se hayan saludado ahora que se han reencontrado años después. Tampoco habría pasado nada si hubieran hecho una fotografía de los dos juntos, así que no se acaba de entender por qué se han ignorado de esta manera.

El exduque de Lugo se ha visto con la cuñada en un acto después de mucho tiempo | Europa Press

Letízia se ha encontrado con el exmarido de su cuñada | Europa Press

Jaime de Marichalar ha intentado mantenerse alejado de la esfera pública a lo largo de estos años, aunque se le ha ido viendo en algunos actos y también lo han perseguido los paparazzi. Ahora, vuelve a la primera línea por un reencuentro que se supone que ha sido incómodo teniendo en cuenta que han hecho lo imposible por evitar encontrarse. Ahora será el turno de los testigos para explicar qué ha pasado dentro de este acto y por qué ha habido tanta frialdad entre ellos.