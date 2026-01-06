De un no rotundo a abrir las puertas para enviar el ejército español a Ucrania. Eso sí, cuando se haya firmado la paz y siempre en misión de paz. Lo ha dicho este martes Pedro Sánchez desde París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. En la misma rueda de prensa, el presidente del gobierno español ha calificado el ataque militar de EE.UU. a Venezuela «de un precedente muy peligroso».

En diciembre de 2024, Sánchez había descartado el envío de soldados. «No vemos el despliegue de tropas españolas en suelo ucraniano, no lo vemos», había subrayado en el Consejo Europeo de hace poco más de un año. En marzo de 2025, el ejecutivo cambió de opinión y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había abierto el melón que ahora Sánchez ha hecho suyo.

Defender el acceso de Ucrania a la Unión Europea

Según Sánchez, el plan de garantías de seguridad, defender el acceso de Ucrania a la Unión Europea y acordar un paquete de reconstrucción son las «bases» para un escenario de paz. Y ha confiado poderlo desplegar tan pronto como el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acepte el alto el fuego y ponga fin a la guerra.

El presidente ruso Vladímir Putin, en una imagen de archivo / Europa Press / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Zuma Press

La intención del presidente del gobierno español es reunirse, a partir del próximo lunes, con la mayoría de grupos parlamentarios -incluido el PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente- para presentarles los «avances sustantivos» de los miembros de la Coalición de Voluntarios por Ucrania.

Una coalición de 35 países

La Coalición de Voluntarios por Ucrania la forman 35 países y la asistencia de Sánchez a la reunión ha hecho que no asistiera a la celebración en Madrid de la Pascua Militar. El presidente español ha explicado que la reunión en París ha servido para comenzar a concretar un plan sobre cómo desplegar un «esquema de garantías de seguridad» para que un acuerdo de paz llegue a buen puerto. «Estoy convencido de que España, que defiende este orden internacional basado en reglas, debe formar parte de la solución», ha defendido.