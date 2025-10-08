Rosa López y el problema de salud que ha estado ocultando: «Momentos duros»

Rosa López vuelve a estar en primera línea mediática a raíz de la entrevista que acaba de conceder, en la cual saca a la luz que padece una enfermedad desde hace tiempo. No lo había confesado hasta ahora, pero la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha tenido molestias y ahora sabe a qué se debían.

Después de tocar el cielo a principios de los 2000, muchos la criticaron porque consideraban que había perdido la magia. Aquella fue una época complicada para ella, cuando le decían de todo por su físico y también por las canciones que iba sacando. Ahora que ha pasado mucho tiempo y lo ve con perspectiva, se da cuenta de que aquel odio le quitó la confianza en sí misma.

Rosa acaba de publicar 12 diamantes negros, un disco en el que se sincera precisamente sobre algunos de los momentos más duros de su vida. Ha hablado de ello en la revista Semana, a quienes les confiesa que se ha quitado un peso de encima ahora que se ha dado cuenta de por qué sufría tanto en los conciertos: «En las pruebas de sonido y las actuaciones acababa frustrándome mucho porque no sabía qué me pasaba. Me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando sí estaba bien, un cambio a peor que me agobiaba. Me ha provocado momentos muy duros«.

Rosa López habla del problema de salud que padece | Semana

¿Qué le pasaba a Rosa López? ¿Qué le impedía afinar bien?

Ha sido en una prueba médica rutinaria donde han descubierto que tenía un problema de oído: «Había perdido medios y agudos de mi oído derecho, lo que me provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones aumentaran. Nunca había compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo enfrento».

Muchos críticos le reprochaban que no afinara bien, algo que ahora tiene una explicación. ¿El problema? Que muchos hablan mal de la gente sin saber qué puede haber detrás: «Todos opinan y todos son maestros de todo». Ahora que ha identificado qué le pasaba, puede tratarse y dejar de lado una incógnita angustiante.

Centrada en su música, últimamente ha dejado de lado las grandes discográficas para tener más libertad de creación y también de difusión de su música. La hemos podido escuchar totalmente rota en un tema que dedica a su padre o liberada en otro en el que hace un homenaje al colectivo transgénero. Una Rosa renovada, con temas personales y una naturalidad que siempre ha enamorado a los fans.