El mundo de la música vive unos días especialmente movidos. El éxtasis musical de gran parte de la población catalana y de todo el mundo se ha producido después de que Rosalía haya estrenado su último álbum de estudio: ‘Lux‘. Pero no todo son flores y violas para la artista de Sant Esteve Sesrovires, ya que este nuevo disco no ha gustado a todo el mundo. El caso más sonado ha sido el de Ramon Gener, músico y escritor, a quien es fácil recordar por el programa en TV3 Òpera en texans y que ha sido especialmente crítico con la cantante catalana.

En un fragmento de la sección L’Eclipsi del Suplement de Catalunya Ràdio, Gener ha vaciado el saco y ha cargado duramente contra Rosalía, pero no desde un rencor personal sino desde la perspectiva de un barítono y divulgador de la música clásica. Preguntado por cómo es Rosalía como cantante, Gener no se ha cortado un pelo y ha asegurado que «la tendría que escuchar, siento una voz muy producida, una voz de estudio, la tendríamos que poner sobre un escenario, evidentemente sin micrófono que es como se canta, y la tendríamos que escuchar, el micrófono convierte a cualquiera en cantante«, para definir cómo es la artista del Baix Llobregat.

Gener, sin embargo, no se ha guardado nada y ha lamentado esta nueva corriente de descubrimiento de la música clásica. El cantante y presentador catalán ha señalado que «una cosa es maravillarse porque alguien descubre una orquesta sinfónica y descubre que una orquesta sinfónica puede hacer un ostinato», pero se ha mostrado contundente. «Eso es más viejo que cagar agachado», ha sentenciado.

De hecho, Gener ha vuelto a ser preguntado por el estilo musical de Rosalía y ha puesto en duda si lo que ha hecho con ‘Lux’ es música clásica y lo ha explicado a través de una vivencia personal de cuando era pequeño. «Yo cuando iba a desayunar a los bares por la mañana con mi padre, que eran bares de barrio en el Guinardó, había mucha gente que pedía una cosa que era una mezcla, y esto es una mezcla. Que está bien, ¿eh?», ha explicado Gener.

Lluvia de críticas de los seguidores de Rosalía contra Ramon Gener

La respuesta de los seguidores más radicales de la artista de Sant Esteve Sesrovires no han dejado pasar la oportunidad y han lanzado una lluvia de críticas al músico por sus comentarios sobre su ídola. En general, las críticas han sido subidas de tono, pero han sido respetuosas en la gran mayoría de ocasiones.