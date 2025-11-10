Omar Montes lo ha vuelto a hacer. El cantante fue padre de su segundo hijo, el primero con Lola Romero, el pasado mes de octubre. La pareja llevaba unos años saliendo y ahora han ampliado la familia con el pequeño Ismael. El excentricismo suele acompañar a Omar Montes allá donde va y este fin de semana ha compartido quién es la pareja de famosos que ha elegido como padrinos de su recién nacido.

Omar Montes designa a Rosalía e Ilia Topuria como padrinos de su hijo Ismael

El pasado 7 de noviembre, coincidiendo con el estreno musical más esperado de la temporada, el nuevo álbum de Rosalía, la artista actuó por primera vez en un escenario con su nueva música. La catalana pasó por Los40 Music Awards, unos premios organizados por la cadena radiofónica musical donde también estuvo Omar Montes, acompañado de Ilia Topuria. El cantante es muy amigo de este famoso boxeador y en esta noche donde todos querían hacerse una foto con la artista del momento, Omar Montes no desaprovechó la oportunidad.

Omar Montes se hace una foto con Ilia Topuria y Rosalía | Instagram

Esta imagen, que el intérprete de música urbana ha compartido en un post en su perfil de Instagram, acompaña un mensaje muy revelador. Es evidente que con Ilia tiene muy buena relación, se les ha visto juntos en más de un evento e incluso pasó por la habitación del hospital después del nacimiento del bebé, pero parece que ahora ha decidido que Rosalía y él serán los padrinos de su segundo hijo.

«No puedo estar más contento de que Rosi e Ilia sean madrina y padrino de mi hijo Ismael, os quiero mucho», ha escrito en esta publicación que se ha llenado de mensajes, incluso de Carmen Lomana. Algunos usuarios, sin embargo, también se preguntan por qué no ha elegido a Fabio y Violeta Mangriñán como padrinos. Si se trata de una de las bromas habituales de Omar Montes o realmente Rosalía tendrá que llevar la mona de Pascua a su hijo Ismael a partir de ahora, eso solo lo sabe el cantante, que no ha perdido la oportunidad de estar cerca de la artista del momento.

Las críticas que recibió Omar Montes tras el nacimiento de su hijo

Más allá de esta situación anecdótica, Omar Montes recibió ciertas críticas tras el nacimiento del recién nacido a raíz de la publicación que hizo en sus redes sociales. En las instantáneas se veía al cantante con su novia y el bebé en la habitación del hospital en una sala llena de gente. Esto provocó muchos comentarios y una división de opiniones entre aquellos que no estaban de acuerdo y otros que celebraban el acompañamiento multitudinario.

«Esta madre recién parida debe estar superencantada de pasar esto con la habitación llena de gente», «Esto es precisamente lo que un padre no debe permitir que ocurra», «Te puede gustar más o menos, pero ¿y las otras personas ingresadas?», «Madre mía, pobre madre con tanta gente en el hospital», escribieron algunos usuarios. Otros entendieron la parte positiva de recibir visitas. «Pues a mí me encantaron las visitas, además quería que vieran a mis niños lo preciosos que eran y la ayuda que te dan algunos es de agradecer!». Sea como sea, la elección de padrino y madrina parece muy clara.