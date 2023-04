Poder, símbolos y territorio

La operación para “reconducir” la revuelta popular del Primero de Octubre, puesta en marcha prácticamente el día siguiente mismo, se ha alimentado de relatos falsos y tronados. Todo ello se ha vendido con un cóctel de mentiras y bromitas, aliñado con buenas dosis de ingenuidad, estupidez e ignorancia. Ahora, para devolver al camino correcto y dar continuidad en la lucha por la independencia, hace falta, entre más cosas, revertir el mal causado en el campo de las ideas.

Una de las cosas tóxicas que se ha propagado con nuestro dinero (a través de tertulias subvencionadas y medios concertados) es el rechazo a los símbolos y las acciones simbólicas. Quizás había que llegar en su punto en que muchos barrios que estaban llenos de esteladas, pancartas o lazos amarillos ya han vuelto a la “normalidad” para poder tomar conciencia del papel que la simbología juega en cualquier lucha política.

Efectivamente, hay una constante histórica a las sociedades humanas. Y es que el poder se ejerce y representa con simbología de todo tipo. Todavía se tiene que inventar la sociedad en que se ejerza el poder sin simbología. El control del territorio como se gana y se ejerce, ¿si no? Por eso es tan tóxico el relato que ningunea el simbolismo. Renegar de los símbolos demuestra nula ambición de poder y una gran ignorancia sobre cómo funciona el mundo.

Durante los momentos de más movilización independentista y/o antirrepresiva, el unionismo hizo de la retirada de nuestros símbolos de todas partes una prioridad absoluta. Hasta el punto que por este motivo llegaron a inhabilitar un presidente de la Generalitat. Pero también hemos visto funcionarios del Estado retirando esteladas, lazos o pancartas a cara descubierta. Y la no menos significativa brigada de retirar lazos que organizó la líder del principal grupo del Parlamento.

Esta necesidad que tenían de “limpiar” el país de nuestros símbolos nos tendría que haber hecho sospechar que no era una batalla intrascendente. Cómo decía, ahora que han conseguido imponer en parte esta “limpieza” quizás es más fácil de ver qué era el objetivo real. Y aquellos que desde el ámbito independentista han colaborado de buena fe (que no es todo el mundo) tendrían que reflexionar un poco. Todo aquello que decían sobre la neutralidad del espacio público era, eufemísticamente, otra expresión de la lucha para someternos políticamente.

En efecto, la batalla para poner, sacar o mantener símbolos en el espacio público era una manifestación inequívoca del carácter de territorio en disputa que tenía la Cataluña pre y tabla 1-O. Sacar o dejar que saquen estos símbolos es una expresión más de la desmovilización de muchos y la rendición de algunos. Es, en definitiva, la prueba que en estos momentos no le estambre disputando el poder ni el control del territorio en el Estado.

Para entendernos, si mañana el país volviera a despertarse pleno de esteladas como hace unos años, ¿cuál sería el efecto político? ¿Cuál sería el efecto psicológico en todos los independentistas desanimados, desengañados, asustados o incordiados? ¿Cuál sería el efecto en los unionistas que se sienten ganadores de todas las batallas que los hemos planteado? ¿Cuál sería el impacto en el turismo y la opinión pública internacional?

La respuesta a estas preguntas, de tan evidente que es, nos tendría que hacer reflexionar y reaccionar. No se trata de ponernos a colgar esteladas u otros símbolos compulsivamente antes de tener un plan digno de tal nombre. Se trata de entender como nos han desactivado, desapoderado y desmovilizado. Y sobre todo se trata de ser conscientes que hacer la independencia es en definitiva conquistar el poder en un territorio y que el poder va intrínsecamente ligado a luchas simbólicas.

Durante los últimos años los activistas hemos ido viendo como se desmovilizaba el país de forma consciente y deliberada. Paralelamente, se ha ido extendiendo la idea que nada que no sea activar inmediatamente la declaración de independencia no merece nuestro esfuerzo. Quizás es hora de interiorizar que todo el que hicimos desde el principio del proceso de independencia tenía un sentido y una utilidad. Los errores, si de caso, no son a la lista de cosas que hemos hecho, sino a la de las que no hicimos.