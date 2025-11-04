Pelea salvaje en ‘Masterchef’: «Estás acabado y comes como un desgraciado»

Masterchef se acerca a su final y los nervios están a flor de piel. Que la tensión se palpa en el ambiente se ha hecho más que evidente en el programa de este lunes, en el cual los televidentes han tenido un nudo en el estómago durante la prueba por equipos cuando se pudo ver uno de los enfrentamientos más salvajes de esta y de las anteriores ediciones. ¿Los protagonistas? José Manuel Parada y Torito… sí, otra vez. El tertuliano acaba peleándose con alguien en cada emisión, pero lo que ha pasado ahora pocas veces se había visto. Y es que su compañero ha terminado reprochándole que haya engordado en un enfrentamiento salvaje.

No ha sido una buena noche para Torito. En la primera prueba debían hacer una introspección y recuerdo al pasado, una infancia que no fue demasiado amable para él. Si al principio lo veíamos emocionado al rememorar cómo era de tímido y los problemas que tenía para relacionarse, después todo acabaría estallando por los aires en una discusión con Parada en la prueba por equipos. En los exteriores, que tuvieron lugar en la preciosa Cala Montjoi, precisamente Torito era uno de los encargados de elegir qué compañeros quería en su grupo. Desde el principio dejó claro que no quería cocinar con José Manuel, pero el jurado lo aprovechó para forzarlos a formar equipo. No sabían qué habían hecho… o quizá sí, ya que lograron que volaran los cuchillos.

El mal rollo comenzaba cuando el presentador de Cine de barrio le preguntaba si alguna vez había enseñado sus partes íntimas en público. Torito no ha tenido problema en reconocer que sí, ya que ha acudido a playas nudistas. Y, aquí, se ha visto con confianza para preguntarle a Parada si tenía 71 o 72 años. Esta duda inocente no le ha hecho gracia y, sorprendentemente, se ha desatado la tormenta: “Si ven una foto tuya y una mía desnudos, la gente pensaría que tú eres más grande”. ¿Y por qué decía esto? “Torito, es que estás muy acabado. Yo te he conocido con un tipazo… Te has descuidado desde que te has casado. No te cuidas y comes como un desgraciado”, ha soltado con una rabia sin precedentes.

Torito y José Manuel Parada se dicen de todo | TVE

El otro, claro, se ha sentido súper ofendido: “Has sido muy despectivo con lo que has dicho”. Pero José Manuel Parada ha continuado: “Pues ve al médico, que así volverás a tener el cuerpazo que tenías cuando te conocí”. Torito no ha podido evitar las lágrimas: “Por eso no quería ir contigo, sabía que eras insoportable cuando estás mal. No quería hablar del tema, vete para allá”. Uy, qué ha dicho… porque aquí la cosa ha empeorado aún más. “¿Que soy qué? Dímelo a la cara, dímelo”.

Torito revela por qué ha engordado tanto últimamente

Torito ha acabado rompiéndose y ha revelado que su aumento de peso está provocado por un problema de salud: “Tengo una enfermedad crónica. Me cambiaron el medicamento y, a raíz de eso, comencé a engordar. Ya tienes lo que querías, ya está. Es súper ácido”, ha soltado entre lágrimas. Y José Manuel Parada se ha defendido: “Estás jugando sucio y eso no me gusta. Yo te quiero, Torito. Después de todo lo que has dicho de mí nunca me he molestado. ¿Crees que te he dicho algo para hacerte daño?”.

Los compañeros han querido intervenir para calmar los ánimos y, más tarde, Torito ha dado más detalles del tema: “No tengo problema en hablar de mi físico o de mi aumento de peso, pero no desde la maldad… y he visto una maldad de Parada que me ha descolocado totalmente”.

Valeria, la expulsada de Masterchef de este lunes

En la prueba de exteriores, los capitanes han tenido que entregar el delantal negro a la persona que peor hubiera cocinado. Estos se enfrentarían a la prueba de eliminación, así que era un castigo importante. Y, en esta competición, José Manuel Parada ha sido un estratega que ha conseguido vencer a todos los rivales más fuertes. Miguel Torres ha caído eliminado, de la misma manera que también lo han hecho Torito y Valeria. Y, de estos, el jurado ha creído que la peor había sido Valeria.

Valeria ha sido la última expulsada del concurso de TVE

Ella se ha convertido en la última expulsada y, por tanto, se queda a las puertas de la semifinal. La humorista ha aplaudido lo bien que se lo ha pasado en esta experiencia, la cual dice que ha sido “increíble”. ¿El primer concursante que llega directo a la semifinal, entonces? El presentador José Manuel Parada. La semana que viene, más.