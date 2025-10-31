Sin relación. Esta es la respuesta de la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a preguntas del portavoz de la materia de los Comunes, Andrés García Berrio, sobre las relaciones entre los Mossos d’Esquadra y los cuerpos de seguridad e información de Israel. Según la consejera, en una respuesta escrita del pasado 6 de octubre, a la que ha tenido acceso El Món, desde el 7 de octubre de 2023 “no ha habido ninguna participación de agentes del servicio de seguridad de Israel para el intercambio de formación, procedimientos o protocolos de seguridad pública, ni en Cataluña ni en Israel”.

La respuesta también destaca que “actualmente” no hay “existencia de convenios o acuerdos entre la policía de la Generalitat y el estado de Israel referidos a la formación o al intercambio de agentes”. Asimismo, insiste en que “actualmente tampoco consta ningún acuerdo en este ámbito con la Escuela de Policía de Cataluña y el estado de Israel ni ningún tipo de relación”.

Un anuncio de la empresa de formación israelí con un Mosso d’Esquadra haciendo propaganda del nivel de formación/QS

No es la primera explicación

No es la primera vez que la consejera de Interior tiene que dar explicaciones sobre las conexiones de su departamento con entidades israelíes. El departamento de Interior admitió el pasado septiembre, por escrito y en el Parlamento, que en diciembre de 2024 cerró la adjudicación del “suministro de elementos de cobertura para la formación de tiro policial” a la empresa israelí, Guardian Homeland Security, SA.

Precisamente es la misma empresa que debía suministrar munición a la Guardia Civil por un valor de seis millones de euros y que, finalmente, la Moncloa rescindió el 29 de octubre de 2024. Es decir, una vez el gobierno español de Pedro Sánchez había ordenado de facto compras a empresas del estado de Israel a raíz del genocidio que se estaba perpetrando en Gaza.

Cabe decir, que empresas de defensa israelí de alto nivel, con convenios con las fuerzas armadas de Israel, organizaban cursos donde varios Mossos d’Esquadra, en el ámbito privado, se entrenaban. Incluso, algún mosso participante hacía de reclamo publicitario para algunas de estas empresas, como fue el caso de Guardian Defense & Homeland Security. Una reputada escuela de seguridad que imparte los cursos en Israel.