Òmnium acusa al juez de archivar su querella por ‘Catalangate’ por razones políticas

Òmnium Cultural ha anunciado este jueves que ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona de archivar la causa que instruía por espionaje con Pegasus. Presuntamente, el exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, la responsable internacional y legal de la entidad Elena Jiménez y la periodista Txell Bonet fueron espiadas con este programa malicioso entre 2018 y 2020, los años posteriores al 1-O y uno de los momentos de mayor auge del independentismo. La querella se presentó hace cuatro años contra la empresa NSO Group, propietaria y responsable del software de ciberespionaje Pegasus, momento en que trascendieron posibles escuchas ilegales conocidas como Catalangate. Cuatro años después, sin embargo, el juez que instruía el caso ha decidido archivar provisionalmente la causa. Una decisión que desde Òmnium creen que solo se puede justificar «desde un punto de vista político».

«Que el juez haya decidido archivar, después de cuatro años, la querella de Òmnium por el espionaje a través de Pegasus solo se puede explicar desde un punto de vista político y, en ningún caso, jurídico o de preservación de derechos«, argumenta el presidente de la entidad cultural, Xavier Antich, que detalla que ya han presentado un recurso a la Audiencia de Barcelona para reabrir la causa de espionaje. Desde Òmnium denuncian que el juez instructor ha decidido archivar el caso alegando que «las víctimas [es decir, sus tres miembros]» no han querido entregar sus teléfonos a la policía. En esta línea, tal como consta en el recurso, Òmnium asegura que el juez no ha pedido ninguna declaración a los perjudicados ni ha solicitado ninguna información a organismos estatales o europeos, y tampoco a la empresa denunciada: «Durante cuatro años, el juez instructor no ha practicado ni una sola diligencia de investigación», denuncian. Por todos estos motivos, pues, la entidad cultural ha optado por presentar un recurso.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, durante el acto de la Diada / ACN

Òmnium afirma que tiene pruebas del espionaje

Desde Òmnium también aseguran que el recurso presentado a la Audiencia de Barcelona está acompañado de varias pruebas periciales que «obligan a impulsar» la investigación sobre espionaje. Destacan informes de organismos como CitizenLab, Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo, el síndic de greuges o la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo. «Con este recurso a la Audiencia de Barcelona, seguimos denunciando lo que consideramos un doble espionaje y una nueva negligencia judicial, que solo responde a la voluntad de encubrir una mala praxis política nacida para espiar al independentismo», destaca Xavier Antich. En esta línea, desde la entidad cultural también piden que se expida una orden europea de investigación en Luxemburgo para que se citen a declarar como personas jurídicas a las empresas NSO Group Technologies Limited, Q Cyber Technologies Limited y OSY Technologies, todas compañías vinculadas al espionaje con Pegasus.