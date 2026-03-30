La edición actual de Supervivientes ha tenido un inicio muy caliente. La audiencia no está respondiendo tan bien como en otras ocasiones, a pesar de las múltiples amenazas de abandono, los enfrentamientos entre los concursantes y los incidentes médicos. En el debate de este domingo, por ejemplo, debían anunciar cuál sería el fichaje bomba que han hecho. La expectación era máxima porque lo anunciaban desde hacía días y aseguraban que sería una auténtica sorpresa. Lo ha sido, pero aun así han perdido el liderazgo frente al cine de TVE en la televisión española y se han hundido aún más en la parrilla catalana con solo un 6% de cuota de pantalla.

Un mes después del inicio de la competición en Honduras, los concursantes recibirán la compañía de Nagore Robles. Hacía mucho tiempo que los fans reclamaban que aceptara la propuesta de la organización, un «sí» que ha tardado en llegar. ¿Cómo es que la incendiaria colaboradora ha aceptado ir allí? La más odiada de Gran Hermano, recordemos, se convierte en la gran esperanza de la cadena para intentar reflotar una edición en la que habían invertido mucho dinero.

«Hace años que me pedís que venga y esto lo hago principalmente por vosotros. Solo espero que, cuando me nominen, vosotros me salvéis porque pienso darlo todo. Ganaré«, ha repetido varias veces en su intervención en plató. Habían anunciado que iría a la edición del año pasado, pero al final no se dio y ella misma explicó públicamente el motivo: «Yo no prometí que iría y, de hecho, nadie me ha llamado. No he podido sentarme a escuchar ninguna propuesta«, dijo.

Cuando le dijeron, había sido el año anterior: «Me ofrecieron ir un mes después de que comenzara el concurso porque una de ellas abandonó. Querían que yo fuera sustituta y, a lo largo de todos los años en que me ofrecían ir, nunca había ido. Sabía que si iba como sustituta, la gente me quitaría todo el mérito que tuviera de cualquier cosa que consiguiera. Iré desde el primer día», dijo en aquel momento. Y es por eso que ahora ha sorprendido aún más que anuncie que ha cambiado de idea y que sí concursará. ¿Cómo lo ha justificado? «Es ahora o nunca«.

Ella será la última esperanza de Supervivientes | Telecinco

El reencuentro con Sandra Barneda, muy frío

Esta participación tiene un punto de morbo extra porque hay que recordar que Nagore fue pareja de Sandra Barneda durante unos cuantos años. Siempre que se han encontrado desde que rompieron, los más curiosos se han fijado si han sido frías entre ellas. Parece que las cosas no terminaron de la mejor manera, y por eso ha hecho gracia volver a verlas juntas en un plató. La presentadora catalana ha sido la encargada de anunciar que su ex se convertiría en concursante, la ha recibido en plató con dos besos y, a partir de ahí, los telespectadores se han dispuesto a analizar cada gesto que ha hecho una y otra.

Algunos telespectadores han destacado en la plataforma X que hayan «evitado el contacto visual» o que ni siquiera se hayan dado dos besos de despedida. Otros son más irónicos y dicen que «bien» que se llevan. «Ni con la aparición de Nagore se vislumbra el tono monocorde de Sandra Barneda», ha espetado otro crítico. Ha de ser incómodo, las cosas como son, pero no dejan de ser profesionales que saben que tendrán que hablar a lo largo de las semanas en que se mantenga en el concurso Nagore.

Muchos telespectadores se han fijado en la fría recepción de Sandra Barneda | Telecinco

Una concursante que promete revolucionar Honduras y que tendrá un apoyo en los compañeros, ya que es muy amiga de la Alba Paul. Es probable que hagan piña, pero habrá que ver si la convivencia no termina afectando también esta relación.