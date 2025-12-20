Tragedia en las carreteras catalanas este sábado. Una joven de 20 años ha muerto este sábado al mediodía en la población catalana de Sant Cugat del Vallès. La víctima conducía un patinete cuando fue atropellada por un coche. Los hechos se produjeron minutos antes de las 12 del mediodía, cuando el 112 recibió el aviso del accidente que se produjo en la calle de Verdi, en el Ensanche Sur y cerca del Club de Golf Sant Cugat. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cinco ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero a pesar de los esfuerzos realizados por los profesionales del SEM, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la joven. La Policía Local de Sant Cugat es quien se encarga de investigar este accidente mortal en la ciudad.

Muere un hombre de 84 años en el Segrià

La muerte de la joven de 20 años en Sant Cugat del Vallès no ha sido la única muerte en las vías catalanas que se ha tenido que lamentar este fin de semana. Un hombre de 84 años, vecino de la localidad de Alcarràs, ha muerto después de que un camión articulado lo atropellara en la N-II a la altura de Alcarràs, en el Segrià. El Servei Català de Trànsit (STC) ha señalado que el accidente mortal se produjo el viernes al mediodía alrededor de las doce y cuarto, cuando se recibió el aviso.

Las causas del accidente aún se están investigando para poder detectar qué causó el atropello de este hombre de 84 años que fue trasladado en estado muy grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida hasta este sábado, cuando se confirmó su muerte en el centro sanitario.

En total, 141 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas durante este 2025, tal como muestran los datos del STC.