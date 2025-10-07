Los últimos activistas catalanes de la Flotilla llegan a Barcelona

Los últimos activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla han llegado al aeropuerto del Prat procedentes de Atenas poco antes de la medianoche después de haber sido expulsados de Israel este lunes. Los 12 activistas formaban parte del segundo grupo de deportados tras un acuerdo entre España e Israel. Unas 300 personas los esperaban en la zona de llegadas del aeropuerto para darles la bienvenida. Entre los activistas liberados se encuentran la diputada de la CUP Pilar Castillejo y el miembro de la dirección de la formación Adrià Plazas, así como sindicalistas de la IAC, el sindicalista de CGT Saturnino Mercader o un miembro del Sindicat de Barri del Poble Sec.

Los activistas han sido recibidos por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y por el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto. El domingo fueron liberados los primeros 21 activistas, entre los cuales estaba la exalcaldesa de la capital catalana Ada Colau y el concejal de ERC en la ciudad Jordi Coronas. Los dos políticos barceloneses volaron primero de Tel-Aviv a Madrid y después tomaron un avión del puente aéreo hasta la capital catalana. En Israel ya solo queda una mujer mallorquina que está retenida por haber “mordido” a un miembro del personal médico de la prisión de Ketziot donde estaban retenidos los activistas.

Unas 300 personas han recibido a los últimos activistas catalanes de la Flotilla en el Prat / ACN

Castillejo amenaza con iniciar acciones legales contra Israel

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha asegurado que emprenderán acciones legales contra Israel por el “secuestro” de los tripulantes de la Flotilla. En declaraciones junto con el miembro de la dirección de los anticapitalistas Adrià Plazas, Castillejo ha relatado el maltrato físico y psicológico al que han sido sometidos por las autoridades israelíes y ha denunciado los obstáculos de los funcionarios para facilitar medicamentos a los activistas que los necesitaban. Con todo, la diputada ha insistido en que el trato que Israel da a los palestinos es mucho peor. “Cuando son los palestinos los que están en la cárcel, el trato que deben recibir seguramente es mucho peor”. Castillejo ha pedido “poner el foco en el silencio de toda Europa y del gobierno español porque no están haciendo su papel de garantizar el Derecho Internacional”.