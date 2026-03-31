TVE ha dado inicio a la nueva edición de Masterchef, en la cual ha destacado la incorporación de un nuevo miembro al jurado. Después de más de una década con Samantha Vallejo-Nágera como cuota femenina, ahora es la catalana Delicious Martha quien se ha sumado al equipo formado por Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. La expectación era máxima por ver cómo lo hacía y, en líneas generales, ha gustado mucho su papel. La audiencia considera que aporta un aire fresco y han aplaudido que haya cocinado un plato en este primer día, un gesto que la otra no hizo en toda una década. Ahora entraremos en ello, pero antes también cabe destacar que el casting parece muy adecuado porque son concursantes que claramente darán juego.

En Cataluña, este estreno del concurso gastronómico hizo un 12,5% de share gracias a los 117.000 telespectadores de media. No estuvo mal, pero les perjudicó mucho competir contra un capítulo de Crims que arrasó con el 26,5% de la audiencia. ¿Y en la parrilla española triunfó? Allí sí fueron líderes, pero con un arranque más flojo que en otras ocasiones porque con el 11% obtuvieron la peor cuota desde 2013.

¿Entre los anónimos que han fichado para esta decimocuarta edición? Un agente de la Policía Nacional, una jugadora de póker profesional o un ingeniero informático muy joven. Estos tres competirán con estudiantes, profesores, dependientes, una azafata italiana… los representantes catalanes son Maggie de Barcelona, una experta en servicio al cliente, un emprendedor de Lleida llamado Nacho y Soko, que trabaja de enfermera en Girona. Uno de ellos ya ha caído, Nacho, que se ha convertido en el primer expulsado de este año.

¿Qué concursante ha sido el primer expulsado de esta edición? | TVE

¿Qué han opinado los telespectadores del estreno de Delicious Martha como miembro del jurado de Masterchef?

Como decíamos, uno de los platos fuertes de este estreno era ver a Delicious Martha en acción como miembro del jurado. Era la primera vez que participaba en un programa de televisión y lo ha hecho muy bien, ya que ha demostrado carácter y mucha profesionalidad. Parte de la audiencia no la conocía y han aplaudido el fichaje, lo que demuestra que este espacio puede ser todo un trampolín para ella porque mucha gente descubrirá quién es más allá de su blog de cocina y el éxito que cuenta en su perfil de Instagram.

Esta influencer cuenta con más de dos millones de seguidores, a quienes presentaron en el programa como una de las creadoras de contenido gastronómico más «completas, creativas, talentosas y queridas» del país. En las redes sociales, mucha gente aplaudió que se la vea como una «tutora» que lo hace todo «fácil» y que tiene un perfil «muy televisivo«: «Toda la suerte y la paciencia, no sean muy duros con ella», ha pedido una usuaria.

La nueva miembro del jurado ha cocinado en su primer día | TVE

Otros insisten en que es un cambio «necesario«: «Me encanta que el jurado de Masterchef tenga, por fin, un poco de aire fresco«. De la misma manera, también ha hecho gracia que se pusiera a cocinar el primer día cuando su antecesora nunca lo hacía: «Marta en un programa ya ha cocinado más que Samantha en 84728292 ediciones«.

Yo la sigo desde hace años, y con ella he aprendido muchos platos de cocina sencillos, nada de estrella Michelin. Es cercana, y promueve hábitos saludables, deporte. Es un encanto y muy trabajadora. Puede aportar mucho. — Isabel (@Isabel20870359) March 30, 2026

Marta en un programa ya ha cocinado más que Samantha en 84728292 ediciones #Masterchef — david. (@daavidramos25_) March 30, 2026

La verdad es que me cae bien esta chica. — Susana (@susanvega70) March 30, 2026

Las críticas que ha recibido son una minoría, pero evidentemente no puedes gustar a todos y ella no ha sido una excepción. Algunos telespectadores le han recriminado, por ejemplo, que hable «con agresividad«. No ha caído bien ni siquiera a algunos detractores de Samantha, que han dicho que sorprendentemente la echan de menos: «No pensaba que hubiera nadie peor, pero sí que lo hay» o «No soportaba a Samantha, pero esto de la Delicious me supera«.

La echo de menos…no pensaba que hubiera nadie peor, pero si lo hay #MasterChef pic.twitter.com/KMPAL1dES5 — Eva Sáez Sanchidrián (@zenalmor) March 30, 2026

No soportaba a Samantha pero lo de delicious Martha me supera #MasterChef — maubb (@Inmabb14) March 30, 2026

Lo agresiva que es hablando la Delicius esta?madre mia

#MasterChef — liz (@aintbluepetals) March 30, 2026

Esta ha sido la primera entrega, pero aún faltan un montón de programas de una edición que parece haber llegado pisando fuerte.