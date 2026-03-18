Los docentes inician la tercera jornada de huelga con cortes en la A-2 y la C-55

Cataluña vive una semana marcada por las reivindicaciones del sector educativo. Durante toda la semana, los docentes catalanes saldrán a la calle para pedir mejoras laborales para el sector. La jornada de este miércoles es la que los docentes de Ponent, el Alt Pirineu y l’Aran y la Cataluña Central tenían marcada en rojo para salir a las calles y lo han hecho cortando la A-2 en varios puntos de las comarcas de Ponent. A las siete de la mañana, los docentes han cortado la A-2 en el tramo Lleida-Alpicat en sentido Zaragoza y en Soses en sentido Barcelona, y hacia las ocho un centenar de personas también han cortado la vía en ambos sentidos en Alcarràs. Unos cortes que también se han producido en la C-55 en Manresa, cuando un centenar de docentes han cortado la circulación de vehículos en ambos sentidos de la marcha.

ℹ️ Reabierta la C-55 en Manresa en ambos sentidos de la marcha



⚫️ A causa de las manifestaciones, continúan cortadas las siguientes vías:



A-2 entre Lleida y Alpicat

C-59 en Moià

N-260 en la Seu d'Urgell

C-16 en Berga

A-2 en Soses#SCT pic.twitter.com/ipSjdZwy7D — Trànsit (@transit) 18 de marzo de 2026

Los agricultores apoyan a los docentes

La reivindicación de los docentes, que durante toda la semana se está deslocalizando en las cuatro capitales catalanas y que el viernes tendrá una manifestación unitaria, ha ganado un aliado de gran valor como es el gremio de la agricultura catalana Revolta Pagesa. En un comunicado, los agricultores señalan que las demandas de los docentes “son las mismas que lleva tiempo haciendo la agricultura de nuestro país. Revolta Pagesa HA DECIDIDO dar pleno apoyo al sector y a sus protestas y sumarnos a sus movilizaciones”. De hecho, el pasado martes los agricultores participaron de las movilizaciones de los docentes del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre levantando una barricada improvisada en Montblanc con neumáticos y cruzando los tractores en la carretera.