Los 40 años de Cataluña en la UE, en cifras

Este 1 de enero de 2026 se celebra el 40º aniversario de la adhesión del Estado a la Unión Europea (UE), junto con Portugal. La incorporación también supuso la entrada de Cataluña en la red europea, marcando un punto y aparte en la relación del país con los territorios de su entorno. Para analizar la evolución vivida en estas cuatro décadas, las instituciones europeas han impulsado la iniciativa Desde 1986, un proyecto que ha recopilado datos e información sobre este período y la contribución tanto de España como de Cataluña al proyecto europeo. Se han analizado aspectos como la evolución económica, la cohesión social o las políticas agrícolas aplicadas al sector primario.

En cuanto al Estado, la UE ha aportado desde 1986 más de 185.000 millones de euros para financiar infraestructuras, empleo, innovación o el desarrollo regional, entre otros. Europa también ha ampliado las posibilidades laborales, de residencia y de estudios de los ciudadanos, con programas insignia como Erasmus, en el que han participado 1,6 millones de ciudadanos españoles, o el programa de empleo de Garantía Juvenil, con 1,4 millones de beneficiarios.

Si nos centramos en los datos de nuestra región, podemos comprobar cómo el PIB catalán ha pasado de unos 35.437 millones de euros en 1986 a cerca de 281.845 millones en 2023. La población ha aumentado en este mismo período de 5,98 millones a 8,01 millones en 2024 y la población residente con nacionalidad de otro país de la UE ha crecido de 32.042 personas en 1998 a 295.896 en 2022 (un incremento del 823,46%). En este sentido, en 2024 se registraron 1.687 matrimonios con ciudadanos de otros países de la UE. En cuanto a la educación superior, en el curso 2023-24 hubo 7.257 estudiantes Erasmus catalanes que realizaron sus estudios en otros centros europeos, mientras que las universidades catalanas recibieron 12.641 estudiantes extranjeros.

Los proyectos más destacados

La iniciativa también repasa los proyectos destacados que se han desarrollado en el país con el apoyo de la UE en estas cuatro décadas. Estos van desde actuaciones en digitalización educativa, movilidad urbana sostenible, investigación y administración digital hasta el impulso de biodiversidad urbana, la instalación de fotovoltaica municipal, la protección del litoral o los programas de inserción juvenil. Algunos de los más importantes son precisamente esta digitalización educativa, con una dotación de 198 millones de euros; la descarbonización y digitalización de la movilidad urbana (217 millones); el aumento de la competitividad del sistema de conocimiento e investigación de Cataluña (12,7 millones), la construcción de Centros de Atención Primaria (7,4 millones); o la instalación de placas solares en el área metropolitana barcelonesa (casi tres millones).