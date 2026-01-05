El polémico desalojo masivo del antiguo instituto B9 de Badalona continúa generando ruido dentro de la política de Badalona. Los partidos que conforman la oposición al gobierno de Xavier García Albiol -es decir, el PSC, ERC, Comuns y Guanyem- han criticado duramente la operación frío que ha puesto en marcha el gobierno municipal este lunes ante las previsiones de frío. A través de un comunicado conjunto, las formaciones de la oposición han definido el plan elaborado por Albiol como una «estafa». Aseguran que se anunció un dispositivo para acoger a 15 personas, pero que no se ha puesto a disposición de personas sin hogar ni camas, ni colchones, ni mantas, ni duchas, «ni ningún recurso de alojamiento de emergencia digno». Una situación que aún se agrava más después del desalojo que ha dejado a cientos de migrantes en la calle en pleno diciembre.

En esta línea, las fuerzas de la oposición a Albiol también aseguran que nadie ha dormido en el polideportivo que se ha habilitado para hacer frente a las bajas temperaturas, mientras que aún hay unas cincuenta personas durmiendo bajo el puente de la C-31 y «cientos» obligadas a dormir al raso. Una situación que consideran insostenible. La oposición señala directamente al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a quien acusan de haber cerrado servicios esenciales para atender a personas sin hogar durante este mandato y de «haber renunciado a tener una política social y de vivienda que dé respuesta a la emergencia».

Campamento de migrantes desalojados de Badalona bajo un puente de la C-31 / ACN

El desalojo del B9

A través del mismo comunicado conjunto, los diferentes partidos de la oposición de Badalona también critican que la operación frío que ha diseñado Albiol no ha tenido en cuenta a las personas desalojadas hace menos de un mes del antiguo instituto B9, donde vivían cerca de 400 migrantes. Las diferentes formaciones lamentan que el equipamiento anunciado por el Ayuntamiento para resguardarse del frío «no tenía ningún tipo de habilitación e información» para las personas que lo puedan necesitar.