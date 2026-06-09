Después de que Miquel Salazar anunciara su retirada el pasado 30 de mayo por motivos personales, la Sindicatura de Comptes de Catalunya ya tiene nuevo síndic mayor. En este caso, los miembros del pleno de la Sindicatura de Comptes han escogido este martes por unanimidad Llum Rodríguez como síndica mayor. Rodríguez será la primera mujer en ocupar este cargo desde la constitución de la Sindicatura de Comptes, que hoy cuenta con un Pleno paritario, integrado por tres mujeres y tres hombres, y una secretaria general.

En una sesión extraordinaria, los síndics Maria Àngels Cabasés, Anna Tarrach, Manel Rodríguez, Ferran Roquer y Josep Viñas han elegido a la síndica Llum Rodríguez para dirigir la institución en sustitución de Salazar que, de hecho, ejercía de Síndica Mayor por suplencia por la prescripción legal del artículo 30 de la Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de Comptes, que establece que en los casos de vacante, de ausencia o de enfermedad, el síndic o síndica mayor debe ser suplido por un síndic o síndica que forme parte de la Comisión de Gobierno.

Plenario de la Sindicatura donde se ha aprobado el relevo de Miquel Salazar por Llum Rodríguez/SdC

Un cargo por tres años

Según informa la Sindicatura, de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto, el síndic o síndica mayor es propuesto por el Pleno entre sus miembros y nombrado por el presidente de la Generalitat para un período de tres años. Una vez firmado el decreto de nombramiento, la nueva síndica mayor tomará posesión del cargo en un acto formal ante el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Llum Rodríguez (Rioseco-Ourense, 1961) es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y funcionaria de la Diputación de Barcelona, en la cual fue gerente del Organismo de Gestión Tributaria. Desde febrero de 2022 es miembro de la Sindicatura de Comptes, donde dirige los departamentos sectoriales A y G y forma parte de la Comisión de Gobierno.