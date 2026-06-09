La salud de los jugadores y la estabilidad de la competición, criterios de LALIGA para el calendario 2026-2027

LALIGA ha defendido que la temporada 2026-2027 comience el fin de semana del 15 y 16 de agosto, después de que el arbitraje al que se ha sometido junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) haya respaldado su propuesta de calendario frente a la planteada por el sindicato, que solicitaba retrasar el inicio al 23 de agosto por el impacto del Mundial de 2026.

Según fuentes de LALIGA, la patronal estaba convencida de que su propuesta era viable para garantizar la estabilidad de la competición y, al mismo tiempo, proteger los derechos de clubes y futbolistas en una temporada especialmente condicionada por el calendario internacional, con un Mundial que dura un 30% más de días respecto a lo habitual en anteriores citas.

El árbitro ha decidido que el inicio de la competición siga el planteamiento de LALIGA, que propuso arrancar el campeonato el 16 de agosto teniendo en cuenta la celebración del Mundial, que concluirá el 19 de julio, y el posible impacto en los jugadores de clubes españoles que disputen las rondas finales del torneo.

LALIGA ha explicado que su propuesta parte del análisis de las selecciones con más probabilidades de alcanzar las semifinales y la final del Mundial de 2026, un trabajo para el cual está utilizando herramientas de inteligencia artificial. También prevé hacer un seguimiento de todos los jugadores de clubes de LALIGA convocados para el Mundial, así como de los posibles fichajes y salidas que se produzcan antes de la confección definitiva de la primera jornada.

En este sentido, los clubes que cuenten con un jugador de su plantilla que haya disputado las semifinales o la final del Mundial podrían aplazar sus partidos de la jornada inaugural al martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de agosto.

La resolución considera que las propuestas de LALIGA se ajustan a derecho, responden a la preservación de intereses dignos de consideración y se enmarcan en la obligación legal de confeccionar el calendario como parte del procedimiento general que permite el desarrollo de la competición.

Fuentes de LALIGA han subrayado que el calendario no antepone ningún interés comercial, sino que encuentra un equilibrio entre la protección de la salud de los futbolistas y la estabilidad de la competición, que por otro lado va también en beneficio de clubes, jugadores y el resto de actores del fútbol profesional.

La patronal sostiene que la propuesta respeta los plazos pactados de vacaciones y pretemporada y que, además de contemplar aplazamientos para los equipos con futbolistas que disputen las fases finales del Mundial, permite reducir el número de jornadas intersemanales a lo largo de la temporada 2026-2027, favoreciendo así el descanso y la protección de la salud de los jugadores.

La resolución también respalda la estructura planteada por LALIGA para el tramo final de Segunda División, sin jornadas intersemanales, así como las fechas del playoff de ascenso, previstas entre el 9 y el 20 de junio.

Respecto a LALIGA HYPERMOTION, fuentes de la patronal han defendido que el calendario propuesto vuelve a otorgar a la categoría la importancia y relevancia que merece, como ya ha ocurrido en años anteriores, y han destacado la expectación generada por los actuales playoff de ascenso, que han competido en audiencia con otras grandes competiciones y eventos deportivos celebrados durante el mismo fin de semana.

LALIGA ha trasladado, además, que seguirá a disposición de los jugadores para facilitar toda la información que puedan necesitar sobre la configuración del calendario y sobre las medidas vinculadas a la protección de su salud.