La China estalla contra Trump por el control del petróleo venezolano

El gobierno chino ha pasado al ataque contra Estados Unidos por la ofensiva estadounidense sobre Venezuela. Después de que el presidente Donald Trump haya declarado que tomará el control total sobre las reservas petroleras del país caribeño, la portavoz del ministerio de exteriores del gobierno de Pekín, Mao Ming, ha alertado que defenderán «sus derechos e intereses legítimos» en el mercado latinoamericano. Lo ha hecho después de que la administración Trump haya trasladado al gobierno de Xi Jinping sus «exigencias» para mantener la relación comercial entre ambos países. «La cooperación entre China y Venezuela es entre dos estados soberanos, respaldada por el derecho internacional y las leyes correspondientes«, ha subrayado Mao, que ha querido informar de la poca predisposición de su ejecutivo de aceptar las demandas trumpistas.

En un comunicado emitido este mismo miércoles, Mao ha recordado que, a pesar de la agresión estadounidense, Venezuela sigue siendo «un estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y actividades económicas». Cabe recordar que China era compradora habitual del petróleo venezolano; y que lo hacía, además, fuera del circuito del dólar, pagando las transacciones con criptomonedas -concretamente, se observaban acuerdos del país caribeño abonados con el USDT, la moneda estable indexada al dólar con más actividad del mercado-. De esta manera, se mantenían fuera de la órbita de Washington, y ayudaban al gobierno de Nicolás Maduro a esquivar las sanciones impuestas por la administración Trump. Ahora, la Casa Blanca impondrá una rebaja de negocio entre Venezuela y China de unos 2.000 millones de dólares en barriles de petróleo sancionados que no llegarán al mercado asiático. «El petróleo se venderá a China a un precio de mercado, y el dinero lo controlaré yo, el presidente de EE.UU., para asegurar que se usen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos», ha asegurado Trump en una publicación en su red social, Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente ruso, Vladímir Putin / EP

«Violación del derecho internacional»

En su comunicado, el ministerio chino ha alertado que tanto la intervención militar en Caracas como los movimientos económicos de Trump «violan seriamente la ley internacional, infringen la soberanía de Venezuela y dañan los derechos del pueblo venezolano». El flujo de petróleo perdido entre los dos países es de unos 390.000 barriles diarios, alrededor del 4% de las importaciones de crudo que ejecutaba Pekín. Ahora, el mercado espera que las compras vayan a parar al producto ruso e iraní, aliados más próximos de China y fuera del ámbito de influencia directa de Donald Trump. Sobre estos cambios, Mao ha alertado que el bloqueo estadounidense pone en riesgo «la cadena de suministro global», además de «el orden económico y social» en América Latina. De hecho, en la tercera jornada después del secuestro de Maduro y el bombardeo en Caracas, el petróleo ya encadena tres caídas consecutivas; la de este miércoles de más de un 1%. El barril Brent, en caída libre desde el lunes, ya roza los 60 dólares; mientras que el West Texas comienza la jornada en unos 57,8 dólares.