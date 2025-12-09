La boda africana de Mariló Montero: “Me casé sin darme cuenta”

Mariló Montero siempre se ha mostrado como una presentadora divertida y sin problema a la hora de compartir las anécdotas más locas de su vida. La última que ha sacado a la luz es realmente increíble, teniendo en cuenta que ha revelado que se ha casado -¡sin darse cuenta!- con un chico africano. En el pasado, ya había comentado por encima que se había sometido a un ritual de matrimonio durante un viaje por África, pero ha sido ahora cuando ha dado más detalles sobre aquel momento.

La ex de Carlos Herrera, de quien no se conoce pareja desde que se divorciaron en 2011, habría dado el «sí, quiero» hace unos años cuando estaba de turista. El conductor la estaba llevando de un punto a otro cuando, de repente, ella quiso bajar del coche porque estaba rodeada de animalitos. Él se ofreció a acompañarla a un lugar “más tranquilo” y ella aceptó sin plantearse que podía ser peligroso. Lo que no podía imaginar? Que su guía aprovecharía para casarse con ella sin decirle nada.

¿Cómo fue la boda africana de Mariló Montero? | Antena 3

Así fue el ritual de matrimonio de Mariló Montero en África

Estaban haciendo un tour por la selva y le enseñaron cómo eran las plantas que usaban para lavarse los dientes o para cocinar. De repente, el guía hizo un entrelazado irrompible con una serie de plantas e hizo una pulsera. Quiso ponerle este accesorio artesanal a Mariló y ella aceptó encantada. En ese momento no lo sabía, pero según esa tradición africana, ese gesto simbolizaba que acababan de unirse en matrimonio.

Unos días después, le extrañó ver que él la seguía mientras iba hacia el aeropuerto: “Detuvo la camioneta, bajó de ella, me pidió que bajara de mi coche, me tomó entre sus brazos y me dio un beso con lengua muy exagerado. Me dejó atónita. Después, me diría que nos habíamos casado en la sabana. ¡Me casé sin darme cuenta!”, ha confesado en una anécdota que parece mentira de lo increíble que es.

Mariló Montero sigue sorprendiendo a sus seguidores, que se quedan con la boca abierta siempre que saca a la luz alguna historia de estas. Después de todo lo que ha llegado a contar sobre su vida privada, pocas cosas deben quedar al respecto sin saberse.