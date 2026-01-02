El día 2 de enero siempre es un buen momento para mirar las audiencias. La gran pregunta es: ¿quién se ha llevado la victoria en la lucha por las audiencias de las campanadas? Después de la euforia y los nervios por recibir un nuevo año, las televisiones tienen tiempo para digerir todo el trabajo realizado en los últimos meses antes de saber quién ha ganado. En el caso de Cataluña, TV3 lidera un año más la franja de retransmisión de las campanadas con Laura Escanes y Miki Núñez, una apuesta que les funciona y que ha mejorado las cifras en su tercer año como presentadores. En las audiencias españolas, Chenoa y Estopa derriban a Cristina Pedroche y su mediático vestido que ha caído por segundo año consecutivo por detrás de TVE.

Dicho esto, ¿cómo han quedado las audiencias del primer día del año? En TV3, el éxito que ha generado la emisión de la obra de teatro de Carles Sans, ¡Por fin solo!, y que ha hecho que la televisión catalana se lleve el prime time del 1 de enero, no ha sido suficiente para lograr la victoria en las audiencias del primer día del año. ¿Qué ha pasado y qué fenómeno curioso se puede observar?

TV3 cierra el ‘prime time’ del día como líder, pero cae en la franja de tarde

Para empezar a desgranar esta información, hay que exponer los porcentajes de share del día 1 de enero que recoge Kantar Media, la empresa encargada de medir las audiencias en el ámbito estatal, que realizaron La 1 y TV3. La cadena española registró un 14,1% de share para el canal español y TV3 logró un 12,7%. ¿Por qué, a pesar de liderar el prime time con la apuesta teatral de Carles Sans, no pudo llevarse la victoria del día?

Para entenderlo hay que ir hasta la madrugada del día 1, las horas posteriores a las campanadas. TVE apostó por mantener una programación sin parar hasta bien entrada las 6:30 de la mañana. El especial musical Feliz 2026 arrastró una buena audiencia hasta cerca de las 3:30 de la mañana, con cifras que superan el 16% de share. En cambio, en esta franja horaria TV3 no recogió mucho con la emisión del 3CatInfo.

La 1 recogió buenas audiencias con el especial musical ‘Feliz 2026’ | RTVE

Después, la apuesta de la cadena española para la franja de tarde fue una maratón de películas con una sesión de Navidad para todos los públicos con títulos como Encanto, El príncipe y yo y el clásico Grease, que registraron 12,9%, 8,8% y 9,1% de share respectivamente. En el caso de TV3, la tarde se dividió entre las emisiones de capítulos de Downton Abbey con cifras que oscilaron entre el 12,6% y el 13,2% -buenas cifras para la apuesta de ficción-, pero que terminaron cayendo con las emisiones de Escola d’infermeria, bajando la audiencia hasta el 6,5%. Aunque la versión de Navidad con Atrapa’m si pots junior remontó hasta el 11,6%, no fue suficiente para recuperar esos números de audiencia que TVE había arrebatado de madrugada.

Aún así, los TN volvieron a ser líderes dentro de sus datos habituales y la emisión del espectáculo teatral de Carles Sans, miembro de Tricicle, con la obra ¡Por fin solo!, fue todo un éxito con un 16,5% de cuota de pantalla y 232.000 espectadores de media. Una victoria que les permite llevarse el prime time del primer día del año.

¿Quién ha ganado el primer ‘prime time’ del año? | 3Cat

La emisión de ‘Cachitos Nochevieja’ en La 2, una gran sorpresa

Dentro de este dibujo de cifras y datos, hay que destacar la sorpresa de la emisión de Cachitos Nochevieja en La 2. El segundo canal de TVE emitió un homenaje de uno de sus programas clásicos en el que repasaron los grandes éxitos de la música de los 2000.

Clásicos entre los clásicos… 🎶



Sonia y Selena siempre serán @cachitos_tve aunque su separación nos haya hecho "cachitos" el corazón 💔 #CachitosLoveTheTwenties https://t.co/rBMFSWytmG pic.twitter.com/TD5oc3ir51 — La 2 (@la2_tve) December 31, 2025

La emisión comenzó el día 1 justo después de las campanadas y aunque las primeras horas hicieron un 11,2% de share, el dato curioso salta hacia la franja final del programa, entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada, donde subieron los puntos hasta el 20,5% de cuota de pantalla. Datos muy altos y buenos que también han elevado el recuento de audiencia del primer día del año para el grupo de RTVE.