Junts marca distancia con Feijóo y lo acusa de fomentar la fuga de empresas de Cataluña

Alberto Núñez Feijóo tendrá que sudar la gota gorda si quiere conseguir el apoyo de Junts per Catalunya en una eventual moción de censura. Después de que el presidente del Partido Popular acercara posturas este viernes con los grandes empresarios del país de la mano de Foment del Treball, todo con el objetivo de allanar un posible acuerdo para sacar a Pedro Sánchez del gobierno español, la formación independentista ha querido marcar distancia con los populares cuestionando este acercamiento.

Durante la celebración del Consejo Nacional del partido este sábado, el secretario general Jordi Turull ha criticado que Feijóo busque el apoyo de los empresarios catalanes cuando lo que debería hacer es «pedirles perdón por su maltrato sistémico hacia Cataluña«. Turull considera que, antes de nada, el líder del PP debe disculparse por «haber invitado a tantos empresarios a marcharse y aún no haber pedido que regresen» y por la utilización de mecanismos desde las cloacas del Estado para «matar civil y políticamente a tantos líderes catalanes«. También cree que debe pedir perdón por su «boicot» al catalán para que pueda ser una lengua oficial en Europa.

En la misma intervención, Turull ha arremetido contra el gobierno del PSC por haber renunciado a defender Cataluña y haber elegido «hacer política de postureo con los Comunes y Podemos en temas como la vivienda». «Está renunciando al progreso y bienestar de los más jóvenes. La emergencia habitacional lejos de mejorar empeora cada día», ha remachado. El secretario general ha defendido que desde Junts deben combatir esta forma de hacer política «sin complejos», con propuestas basadas en la autoexigencia de las administraciones o en dar estímulos fiscales a los pequeños propietarios.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / EP

Validado el reglamento para las elecciones municipales

Durante la celebración del consejo nacional del partido, la militancia de Junts ha validado el reglamento que regulará el proceso de elección de los candidatos para las próximas elecciones municipales. La propuesta ha recibido un amplio apoyo, con un 89,77% de los votos favorables, lo que pone en marcha el mecanismo del partido para encarar las siguientes elecciones.