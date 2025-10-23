Junts consultará a la militancia si el lunes rompen con Sánchez

El lunes está marcado en rojo en el calendario de Junts per Catalunya. La formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, consultará a su militancia en caso de que la dirección del partido decida romper la relación con el PSOE y dejar a Sánchez al descubierto tal como adelantó El Nacional y confirmó El Món. Cabe destacar que este movimiento por parte de la formación de Carles Puigdemont es el mecanismo previsible, porque es el que se utilizó en otoño de 2022 para decidir salir del gobierno Aragonès y para decidir si investir a Sánchez en 2023. Así pues, la militancia volverá a tener las claves del rumbo del partido después de que el acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts lo avalara la militancia y Sánchez accediera a la Moncloa.

Lunes, el día D de Junts

Las relaciones entre el partido catalán y el, por antonomasia, español están más tensas que nunca. El incumplimiento sistemático por parte del PSOE de los acuerdos rubricados con la formación juntista ha llevado la situación a un punto de ruptura. De hecho, hacía semanas que Puigdemont y otros pesos pesados del partido advertían que «pasarían cosas» en otoño si Sánchez y el PSOE se mantenían inactivos en el cumplimiento de los acuerdos entre los dos partidos. Sin ir más lejos, el pasado miércoles la portavoz de Junts en el Congreso cargó con dureza contra Sánchez y le lanzó una advertencia clara y concisa: “Quizás se debería hablar menos de cambios de horario y comenzar a hablar de la hora del cambio”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saluda al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, antes de reunirse el 15 de marzo de 2016 (horizontal)

El próximo lunes, en Perpiñán, Puigdemont, reunirá a la cúpula del partido y en el orden del día se detalla que la ejecutiva de Junts hará un balance de los acuerdos de Bruselas y decidirá cuáles serán los próximos pasos a seguir. Después de esta reunión de la cúpula juntista será el mismo presidente en el exilio, Carles Puigdemont, quien explicará los detalles decididos en esta reunión.