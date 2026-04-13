Judit Mascó ha hablado pocas veces de su vida personal, pero siempre que lo hace acaba llamando la atención de sus fans. La top-model, considerada como una de las representantes catalanas más influyentes en el mundo de la moda, ha reconvertido su carrera y ahora participa como tertuliana en diferentes programas. Imagen de diversas marcas, la hemos visto recientemente en una gala Disseny Hub Barcelona (DHub) que la revista Lecturas ha aprovechado para saber más sobre el momento vital que atraviesa. Está a punto de celebrar el 33º aniversario de bodas con su esposo, una relación más que consolidada que reconoce que no ha sido fácil de mantener. No se atreve a dar consejos a otras parejas, ya que cree que cada pareja es un mundo. Ellos están «muy bien«, eso sí lo reconoce: «Es difícil establecer una relación larga durante tantos años, pero no valen los consejos porque, al final, la cosa fluye o no fluye«.

Sus cuatro hijas se están haciendo mayores y la catalana tiene que acostumbrarse a que no estén todas viviendo con ella: «Disfruto y sufro esta etapa. La verdad es que es una gran satisfacción ver que pueden empezar a volar y creo que deben aprovechar la oportunidad«. Algunas de ellas han podido independizarse, tienen trabajos fijos y una nómina… lo cual es difícil hoy en día: «Son independientes de verdad y, para mí, es una satisfacción. Ahora bien, también me da pena porque las tenía muy cerca. Una vez pasa esta pena, te queda la alegría de decir que están saliendo adelante que es lo que quieres».

Ninguna de ellas se dedica al mundo del modelaje y está contenta de que no hayan seguido sus pasos, ya que considera que es una carrera complicada aunque a ella le haya ido bien: «Se dedican a cosas diferentes y estoy contenta de que salgan adelante por ellas mismas«.

Las hijas de Judit Mascó, independizadas | TVE

¿A qué se dedican las hijas de Judit Mascó?

Hace un par de años, el medio Jaleos entrevistó a la modelo y pudo saber a qué se dedican las cuatro hijas del matrimonio. La Maria, de 27 años, trabaja como artista plástica. La Paula, de 25, compagina la carrera de Humanidades con algunos trabajos de actriz. Romita, de 24 años, es carpintera y ha hecho un grado superior de interiorismo y mobiliario. De la Clara, la más joven de 19 años, no se sabe aún qué está haciendo. Sí compartió que la había enviado a Canadá a estudiar el Bachillerato, así que el currículum debe ser de lo más llamativo.

Judit Mascó critica la anorexia en las pasarelas

Recientemente, se vuelve a hablar de la tendencia preocupante hacia los cuerpos muy delgados en la pasarela y también entre las actrices o cantantes famosas. Ella, que ha desfilado en algunas de las semanas de la moda más prestigiosas del mundo, ha querido manifestar su preocupación por el tema: «Es muy extremo y da miedo. He visto de todo y, la verdad, es que es muy cíclico. Da mucha pena porque cuesta mucho esfuerzo cambiar la mentalidad en todos los sectores».

«Parece que estamos retrocediendo un poco y la mujer es la primera en recibir y sufrir. Parece que se la penaliza con una idea de belleza que es retrógrada y casi un castigo porque se la hace creer que es tendencia o belleza. Quieren a las mujeres guapas en casa otra vez y eso me produce muchísima tristeza, lo vivo con tristeza, decepción y rabia…«, ha añadido. Judit Mascó asegura que tiene un proyecto nuevo entre manos que podría hacer que la volviéramos a ver en televisión. No ha querido comentarlo con detalles por si no acaba saliendo bien, pero parece que pinta bien.