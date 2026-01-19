Investigan varios daños en la vía de la tragedia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la rotura del carril de la vía en que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un tramo, sino que hay muchos más daños a lo largo de 200 o 300 metros de vía. Puente ha revelado en una entrevista a La Sexta que la imagen difundida por la Guardia Civil, y que ilustra esta información, es solo la primera de una serie de roturas de vía, y que aún no se sabe si es una causa o una consecuencia del accidente. «Hay que delimitar si es causa o consecuencia. Si la rotura se produce por el descarrilamiento o si el descarrilamiento se produce por la rotura», ha remarcado Puente después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, haya prometido encontrar “la verdad” y haya decretado tres días de luto por el accidente.

Respecto a la tesis de que la causa podría ser una falla en la soldadura del carril, el ministro lo ha atribuido a la «especulación» y ha asegurado que atribuir al accidente este posible problema es actualmente «inviable». Tampoco cree que el exceso de velocidad o un error humano estén detrás de las causas de la tragedia, a la vez que ha reiterado que el tren de Iryo era nuevo y había sido revisado recientemente, lo cual es habitual en el material rodante ferroviario. También ha querido señalar que, en los 20 minutos anteriores al accidente, hasta tres trenes más pasaron por este tramo de vía y no se reportó ninguna incidencia.

En cuanto a las fuertes vibraciones de la línea y avisos de seguridad que se habían reportado meses antes, el ministro ha explicado que generalmente tienen que ver con «problemas eléctricos, de catenaria», o cuestiones leves que implican que los trenes paren y continúen. Con todo, ha querido remarcar que «en este caso no se ha activado ningún aviso de seguridad». «No hay aviso de nada anómalo en la vía. Esto se revisa inmediatamente y sirve para garantizar la seguridad. Cualquier aviso de incidencias es normal y no tiene nada que ver con un incidente de estas características», ha defendido el ministro.

La máquina del Iryo accidentado / ACN

La Junta de Andalucía descarta hacer «ninguna hipótesis» sobre el accidente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que no hará «ninguna hipótesis sobre la causa» de la tragedia ferroviaria. A preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia informativa este lunes por la tarde en Adamuz con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha asegurado que «es evidente que sabremos» la causa de este siniestro. En este sentido, ha señalado tanto a Adif como a la Guardia Civil que ya están trabajando para «aclarar cuál ha sido la causa» de este accidente.

Con todo, ha expresado su deseo de que esta investigación propicie que un accidente así «no vuelva a ocurrir nunca más en nuestro país». «No tengo ninguna información para emitir ningún tipo de juicio», ha dejado claro Moreno, que ha calificado de «prematuro» apuntar conclusiones mientras «hay especialistas y profesionales que se dedican a ello», por lo que ha apelado a que «en los próximos días o semanas» les «puedan dar una información más exacta».

La investigación sigue en marcha

Los agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil han tomado diferentes fotografías sobre algunos tramos en los que se puede apreciar un trozo de vía roto, al que ha hecho referencia el ministro Óscar Puente. Este equipo es el encargado de tomar muestras e inspeccionar la zona en el marco de las diligencias de investigación del accidente ferroviario, aunque las conclusiones dependen en último término del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España.

La Guardia Civil ha difundido este lunes diferentes instantáneas de agentes realizando tareas en la zona cero, incluyendo trabajos analizando in situ el estado de las vías, que presentan zonas gravemente dañadas con partes desgarradas. También han difundido varias panorámicas aéreas donde se puede apreciar el estado en que quedaron tanto el tren Iryo como el Alvia tras descarrilar en la vía que conecta Madrid con Andalucía.

Nuestras labores de investigación, apoyo y seguridad tras el accidente ferroviario de #Adamuz no cesan, el trabajo conjunto con compañeros de emergencias está siendo fundamental. pic.twitter.com/kDRwdiR8sK — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Las víctimas mortales se elevan a 40

El número de muertos en el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz registrado este domingo por la tarde llega a las 40 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. Los datos de víctimas mortales no son definitivos, y podrían incrementarse. Las familias de viajeros, según datos del Instituto de Medicina Legal, han presentado 43 denuncias por desaparición. La excarcelación de cadáveres se está alargando por las tareas de la investigación de la Policía Judicial para determinar las causas de la tragedia. En cualquier caso, Puente confía en que las personas muertas en el accidente ferroviario de Adamuz «no sean muchas más».

En este momento, hay 41 personas ingresadas -37 adultos y cuatro niños-. En concreto, según los datos de la Junta de Andalucía, de los 37 adultos ingresados, un total de 12 están en UCI, con cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; tres en el Quirónsalud Córdoba; dos en la Cruz Roja, y dos más en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Además, 25 están en planta, con ocho en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; dos en el de Cruz Roja; seis en Quirónsalud de Córdoba; seis en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba; dos en el Alto Guadalquivir, y uno trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía de Córdoba. En cuanto a los niños ingresados, son cuatro y todos están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con uno en UCI y tres en planta.