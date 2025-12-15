El Ministerio del Interior ha ordenado este lunes el cese del comisario Antonio José Royo, poco después de haberlo puesto a cargo de la Policía Nacional en Lleida, tras salir a la luz la condena de acoso sexual que se le atribuye. Según han adelantado los diarios El Segre y El País, Royo fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa en 1999.

En la década de los 90, Royo era el inspector jefe que dirigía una unidad antidisturbios de la policía en San Sebastián. Según declaró probado la Audiencia de Guipúzcoa y ratificó el Supremo, Royo «empezó a requerir que la víctima mantuviera relaciones sexuales» con él «desde el momento de su incorporación». Además, el comisario le aseguró que «se encargaría» de que la víctima obtuviera «dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender» si accedía a sus pretensiones. Por el contrario, si la víctima se negaba Royo señalaba «que se convertiría en su enemiga». Además, la sentencia también añade que el condenado hacía comentarios «de carácter vejatorio en relación a la anatomía de la víctima y su menstruación», tanto a solas como en compañía de terceras personas.

El comisario Royo, de 63 años, tomó posesión del nuevo cargo en Lleida el pasado 9 de diciembre, y su destitución será publicada este martes.

La condena de Royo fue por delito de acoso sexual agravado por su posición de superioridad. Fue condenado a una multa de 1.080 euros, además de una indemnización para la víctima de 3.000 euros. Pero su sentencia no incluyó ninguna pena de inhabilitación, ya que esta reforma del Código Penal entró en vigor en 2022. De hecho, Royo continuó como policía y fue ascendido a comisario en 2017.

Otro nombramiento de Royo también causó polémica. Concretamente durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, cuando el condenado fue nombrado brigada de la Policía Judicial de la Dirección Superior de Aragón, de la cual dependían, entre otros, un grupo especializado en la lucha contra la violencia de género, doméstica y sexual. Fue Grande-Marlaska quien destituyó a Royo al conocerse sus antecedentes penales. En 2021 Royo consiguió un puesto en la Embajada de España en Argelia.