La octava temporada de Com si fos ahir terminó con la muerte más original de un personaje. Los guionistas, para presentar una nueva incorporación que prometía emociones fuertes, optaron por organizar un falso funeral. ¿La víctima de esta trama? Iván (Roger Coma), que vio cómo su madrastra Diana (Mercè Arànega) regresaba a su vida dentro de un ataúd. Sin embargo, todo formaba parte del plan de una mujer alocada e incontrolable, que no quería perderse la oportunidad de despedirse de las personas que ama. Durante este primer trimestre de la novena temporada, los fans han ido descubriendo las capas de este nuevo personaje que utiliza demasiado la mentira, aunque actúa de buena fe, y quizá sus formas no sean las más correctas.

Su secreto ha mantenido a los seguidores de la ficción de TV3 bien enganchados: después de que Iván descubriera que él era la persona encargada de cumplir sus últimas voluntades, la primera idea que pensó fue que Diana se moría. Después de explicárselo a Nina, la hija de su madrastra, ambos se volvieron locos para hacerla feliz en la cuenta atrás más dura de su vida. El problema es que Diana no se está muriendo. Aprovechó que su hija por fin había hecho las paces con ella y que Iván había regresado a su lado para dejarse cuidar. Pero los secretos, en Com si fos ahir, tienen fecha de caducidad y Diana ha visto, de manera inesperada, cómo su plan saltaba por los aires.

El secreto de Diana está a punto de saltar por los aires en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Itziar descubre información clave

Para ubicar todos los puntos de esta trama, es necesario poner en el centro la supuesta enfermedad de Diana. La mujer fingió que realmente sí se estaba muriendo. Iván y Nina llegaron a la conclusión de que era mejor dejar sus diferencias de lado y unirse para aprovechar el poco tiempo que les quedaba con su madre. ¿La solución? Mudarse los tres al piso de Iván -que comparte con Itziar (Mar Ulldemolins)- en una convivencia infernal. Diana e Itziar no se entienden y esto es evidente. La chef de la Barnateca no tolera la actitud de la mujer y desde un principio sospechaba que había partes extrañas. Esta misma semana, la mujer tenía que ir al hospital para hacerse unas pruebas de las cuales no quiso dar detalles a Iván. Cuando él y Nina pasaron a recogerla, Diana se puso muy nerviosa, intentando ocultar que lo que había hecho era ir a ponerse unas vacunas.

Itziar descubre información muy importante sobre Diana en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

En el capítulo de este jueves 30 de octubre, ha sido el momento de unir todas las piezas. La cocinera llevaba tiempo viendo cosas que no encajaban, como la primera vez que Diana se quedó sola en el piso «porque se encontraba mal». Itziar regresó para hacerle compañía y se la encontró bailando y con una copa en la mano. Ahora, sin embargo, ha investigado mucho más sobre esta visita al médico. Si supuestamente le habían pinchado para hacerle un análisis, ¿por qué le dolía la parte superior del brazo? Las preguntas de Itziar la han puesto muy nerviosa y la reacción de Diana ha terminado de alterarla del todo. Ella, impaciente, ha rebuscado en los papeles de la mujer y ha encontrado información crucial pero antes, tenía que contárselo todo a Iván.

Crisis familiar y una reacción bomba de sus dos hijos

Lo primero que debía hacer Itziar era compartir sus informaciones y la conclusión a la que había llegado. Las pruebas de Diana no eran por una enfermedad, sino porque se había vacunado para irse de viaje. ¿Y el destino? Unos billetes de avión a Malasia han destapado el gran secreto, pero quedaba la parte más importante: plantar cara y enfrentarse a Diana.

Nina enloquece contra Diana en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una vez la mujer ha regresado a casa después de almorzar con una amiga, la escena que se ha encontrado era de todo menos amable. Su hija Nina, muy seca y directa, ha dejado atrás la amabilidad y la tristeza de los últimos días para exigir la verdad. Prácticamente se le ha echado al cuello y no han llegado a las manos porque Iván ha podido intervenir. Atrapada entre la espada y la pared, su madre lo ha terminado confesando todo: se va a vivir a Malasia sin fecha de retorno y ha aprovechado la paranoia de Iván sobre su supuesta muerte para sacar provecho. El hombre ha puesto un poco de sensatez en esta crisis familiar sin precedentes, justo antes de echarla del piso.

Iván descubre la traición de Diana y la echa del piso en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Más tarde le han permitido regresar para que pudiera recoger las maletas y explicarse de nuevo: no lo ha hecho con mala fe y viendo la reacción de sus hijos, decidió mentir para aprovechar el amor que hacía años no recibía. En el fondo los quiere mucho y sabe que siempre ha hecho las cosas mal, pero ¿esto conseguirá que se ablanden antes de irse? Habrá que esperar los próximos capítulos para saber si el plan de Diana ha funcionado y si sus hijos la perdonarán antes de emprender este viaje de no retorno.