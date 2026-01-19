Un esquiador ha muerto y otro estaría desaparecido después de la avalancha que ocurrió el domingo por la tarde en una zona fuera de pistas de la estación de Baqueira Beret. Los equipos de rescate de las unidades de Montaña y Canina de los Mossos d’Esquadra, los Bomberos de Aran y los servicios de emergencia han reanudado este lunes por la mañana la búsqueda de un posible segundo esquiador, ya que en la zona, situada en el barranco de Dossau, se encontró otro par de esquís. Un primer esquiador que había quedado atrapado en la avalancha murió por la noche con parada cardiorrespiratoria después de ser trasladado en estado crítico al Hospital de Vielha (Valle de Aran), según informó el Conselh Generau d’Aran.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de Beret y los Bomberos de Aran avisaron a los Mossos d’Esquadra a las 17.55 horas. Los servicios de emergencias que participaron en el rescate determinaron el fallecimiento, informa la ACN. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) y Protección Civil habían alertado del riesgo de avalanchas por la previsión de fuertes nevadas durante el fin de semana.

El aviso de Protección Civil

Estos últimos días ha nevado generosamente en el Pirineo Occidental y Protección Civil recomendó tener mucho cuidado con los desplazamientos por la zona. La intensa nevada provocó cortes en carreteras como la de acceso a la estación de esquí de Port Ainé (Pallars Sobirà) y la BV-4024 en el Coll de Pal (Berguedà). También se obligó a los vehículos a circular con cadenas en una decena de vías, principalmente de esta zona.

El @ICGCat ha actualizado el aviso de peligro de avalanchas, que se mantiene FUERTE (4) en la Ribargorçana-Vall Fosca, y ahora también en el Vessant Nord del Cadi-Moixero y en el Ter-Freser



MÁXIMA PRUDENCIA‼️



Prealerta plan #ALLAUCAT pic.twitter.com/jbAhgx8JIk — Protección civil (@emergenciescat) 18 de enero de 2026

Peligro alto por nevadas en el Ripollès

Para este lunes, el Meteocat mantiene activa una alerta por fuertes nevadas en el Ripollès, donde se pueden acumular más de 20 centímetros a cotas superiores a los 1.400 metros. “La cota de nieve rondará entre 1.200 y 1.400 metros”, explican desde el Meteocat. “A pesar de esto, en momentos de precipitación intensa la cota podrá bajar hasta los 1.000 metros. En todo el episodio se pueden llegar a acumular más de 50 cm de nieve por encima de los 1.400 metros y más de 80 por encima de los 2.000 metros”.