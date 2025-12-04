El debate para mantener las marcas históricas de TV3 y Catalunya Ràdio continúa. Apenas una semana después de conocer los resultados que había conseguido la consulta organizada por los comités de empresa de la televisión y la radio públicas a los trabajadores de la casa, un comunicado reclama a la dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que se convoque una reunión para aclarar el futuro de estas marcas. El resultado de la votación fue muy claro: el 89,86% de los profesionales que participaron manifestaron que querían que las marcas continuaran activas. Una semana después de esta votación, los comités de empresa «exigen» una reunión para tratar los «planes de la dirección» y cerrar de una vez el debate.

Recuerdan que los resultados de la consulta fueron muy claros

En un comunicado que han enviado ambos comités, recuerdan los resultados obtenidos en esta consulta organizada para trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio. «¿Estás de acuerdo en que TV3 y Catalunya Ràdio, y todas sus marcas, continúen plenamente activas y visibles tanto en antena como en plataforma, las aplicaciones y las redes sociales?», era la cuestión que se resolvió con casi un 90% de votos a favor. Desde el comité aplaudían los resultados favorables a mantener ambas marcas históricas de la casa, muy arraigadas a la historia de la televisión y la radio pública de Cataluña y que ahora quedaban borradas bajo la marca paraguas de 3CatInfo. Los resultados fueron los siguientes: el 89,96% votó que sí, el 5,40% votó que no y el 4,64% votó en blanco.

El comité de empresa nos muestra cómo eran las urnas, activas desde las 6-30 horas en Catalunya Ràdio

¿Qué dice el comunicado de los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio?

Ahora, en este comunicado, los comités se lamentan porque «la dirección no ha hecho ningún movimiento» después de los resultados obtenidos en la consulta para mantener visibles y activas las dos marcas tanto en antena como en la plataforma, las aplicaciones y las redes sociales. «Todavía estamos esperando que nos convoquen a una reunión para tratar este resultado. Durante esta semana, la presidencia de la CCMA ha estado haciendo declaraciones y entrevistas en varios medios sobre planes de futuro y continúa sin tener en cuenta la voz de las trabajadoras y los trabajadores», expresan en este comunicado.

Ante esto, «exigen» una reunión con la dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para «tratar de una vez los planes de la dirección sobre la evolución de las marcas» además de poner sobre la mesa «el futuro del proyecto de empresa incluyendo el impacto laboral y profesional». Por ahora, habrá que esperar cuál es la respuesta tras este toque de atención.