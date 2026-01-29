La justicia europea dará el visto bueno a la ley de amnistía. Esta es la convicción del gran think tank geoestratégico del Estado español, el Real Instituto Elcano, que preside Felip de Borbó con cuatro ministros en el patronato así como los expresidentes españoles. Así lo indica su influyente informe anual de prospectiva España en el mundo en 2026: perspectivas y desafíos, que se presentó este miércoles y al cual ha tenido acceso El Món. Según este documento, coordinado por Ignacio Molina y Pablo del Amo, investigadores principales de la entidad, apuntan que las cuestiones prejudiciales presentadas por varios tribunales servirán para avalar la ley del olvido penal para el independentismo.

En concreto, en el punto sobre la «calidad democrática y el estado de derecho en España», los analistas concluyen que España es vista como una «democracia de alta calidad» aunque no con el mismo índice que en los últimos años. En todo caso, el informe destaca la «intensa crispación política interna y ciertos desarrollos negativos relativos a la división de poderes y la corrupción». Ahora bien, sí que subraya que «seguramente» el «principal foco exterior» para la calidad democrática será «la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía vinculada al proceso catalán».

En este contexto, el documento subraya que «en línea» con las conclusiones avanzadas el pasado noviembre por el abogado general, «no parece que haya desautorización a España por el uso instrumental de aquella norma, aunque quizás se lamenten algunas de las implicaciones que ha tenido para la separación de poderes». Por otro lado, los analistas recuerdan que será una resolución que choca con el resto de procesos abiertos ante la justicia española que han avalado la acción de la judicatura española en el caso catalán.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se abrazan tras quedar aprobada la Ley de Amnistía / Europa Press

El TEDH, cuestiones de otro ámbito

Por otro lado, el informe menciona de manera destacada las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que han desestimado las peticiones de los líderes del Proceso. Así enumera, las sentencias que desestiman la vulneración de derechos a Jordi Sánchez y Jordi Turull por la prisión preventiva impuesta o bien los casos del expresidente del Parlamento, Josep Costa que denunciaba las resoluciones del Tribunal Constitucional que impidieron reabrir el debate sobre la independencia de Cataluña en el Parlamento de Cataluña. En el mismo sentido, el Elcano concluye que en España el «conflicto alrededor de la amnistía se canaliza mediante sentencias respetadas del Tribunal Constitucional y del TJUE, que tienen límites, corrigen excesos y cierran una década de contencioso catalán».