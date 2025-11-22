La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho que el PP haya visto la oportunidad de saltar a la yugular de Sánchez y ponerlo contra las cuerdas. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado en declaraciones recogidas por la ACN que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez «no está legitimado» para poder designar a una nueva persona como nuevo fiscal general del Estado tras la condena a García Ortiz. Los populares aseguran que el presidente español ha «debilitado todos los contrapoderes del Estado» y por eso no lo consideran una persona legítima para poder designar un nuevo fiscal general y piden que convoque elecciones para elegir a un nuevo presidente del Estado español.

Desde el PP aseguran que la relación de Sánchez con García Ortiz y que el gobierno español haya manifestado no estar de acuerdo con la sentencia implica que «están cruzando una línea roja muy peligrosa que es cuestionar a los jueces» y advierten al gobierno español que es «uno de los episodios más graves» de la democracia española porque el fiscal general «utilizó su posición para fines políticos» y por eso llevarán al Parlamento Europeo la condena del Tribunal Supremo al fiscal general.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la vista oral en la que se le ha juzgado / Tribunal Supremo / Europa Press

Sumar acusa al poder judicial de querer hacer caer al gobierno español

Desde una de las patas que sostienen el gobierno de coalición español, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), ha denunciado que una parte del poder judicial quiere derrocar al gobierno después de condenar el Tribunal Supremo «injustamente» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Díaz asegura que el fiscal es «inocente» y víctima de una caza de brujas, ya que la sentencia del Supremo supone un «punto de inflexión» y ha provocado un «gigantesco descrédito» del poder judicial.