El Parlamento de Cataluña recibe al Colegio de Censores Jurados de Cuentas por su 30 aniversario

El Parlamento de Cataluña ha recibido esta semana al Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (Ccjcc) para conmemorar el 30 aniversario de la entidad como colegio profesional con personalidad jurídica propia, tras la aprobación de la ley el 28 de junio de 1995.

Según informó el Ccjcc, durante la audiencia con el presidente del Parlamento, Josep Rull, la entidad destacó la importancia de aquella ley, aprobada por unanimidad en el hemiciclo, que permitió reforzar su autonomía respecto al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

«La constitución del Ccjcc marcó un antes y un después para el colectivo al cual representa, consolidándolo como agente fundamental en la supervisión y garantía de la transparencia y fiabilidad de la información financiera en Cataluña», expresó Joan Vall, presidente del Ccjcc.

Vall, acompañado por todo el Consejo Directivo actual y tres expresidentes de la entidad, señaló que «sin aquel momento clave, la actualidad del Colegio no se podría entender» y que ahora, treinta años después, enfrentan «nuevos retos marcados por los cambios sociales que afectan nuestra actividad».

Reconocimiento institucional

Rull aprovechó la reunión para reconocer el papel clave del Colegio en el sistema económico y de garantías del país, así como los retos presentes y futuros de la profesión derivados de los cambios sociales y tecnológicos que enfrenta el sector.

El presidente de la Cámara catalana remarcó la importancia de reforzar y transmitir el valor social de los auditores como pieza fundamental de transparencia y de generación de confianza en el tejido empresarial y la ciudadanía catalana.

Tres décadas después de su creación, el Ccjcc se ha consolidado como referente de la auditoría en Cataluña con representación de todo el sector entre sus socios, incluyendo grandes, medianas y pequeñas firmas de auditoría.

Actualmente, la entidad agrupa 1.863 profesionales y 201 firmas de auditoría, representando a las principales empresas que operan en el territorio catalán y constituyéndose como un actor fundamental en la supervisión de la actividad económica.

Avance en diversidad

El Colegio constata un avance sostenido hacia una profesión más diversa y con presencia femenina más elevada en espacios de decisión, aunque la brecha de género es aún notable en el conjunto de la profesión auditora.

Hoy, en el Consejo Directivo del Ccjcc el 41% son mujeres y el 59% hombres, con una vicepresidencia paritaria, mientras que en el conjunto de colegiados la representación femenina continúa siendo del 20% frente al 80% masculino.

No obstante, esta diferencia se reduce entre los ejercientes de base, donde el 65% son hombres y el 35% mujeres, un indicador claro del progreso en las nuevas generaciones que se van incorporando al sector.

En esta línea, el Colegio ha sido pionero a nivel estatal, impulsando un decálogo de equidad como hoja de ruta para promover la conciliación y reforzar el liderazgo femenino en la profesión auditora catalana.

Transformación profesional

Paralelamente, la profesión vive una profunda transformación en la que la auditoría ya no se limita a la verificación de balances, sino que se ha ampliado hacia auditorías no financieras para responder a las nuevas demandas sociales.

La sociedad demanda no solo salud económica, sino también responsabilidad social y compromiso ambiental, lo que está redefiniendo el alcance y las funciones tradicionales de la profesión auditora en el contexto actual.

La tecnología y los nuevos riesgos están redefiniendo los perfiles profesionales, con la inteligencia artificial acelerando procesos y el análisis de datos, y con una creciente demanda de especialización en sostenibilidad, ciberseguridad o big data.

En este contexto, el relevo generacional se convierte en un reto inmediato y, al mismo tiempo, una oportunidad para sostener el sector y liderar esta evolución hacia nuevos modelos de auditoría más adaptados.

Atracción de talento

Atraer talento joven es clave para sostener el sector y liderar esta evolución, por lo que el Ccjcc trabaja para visibilizar las oportunidades de futuro de una profesión en constante cambio y adaptación tecnológica.

El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña vela porque la actividad profesional del auditor se adecue a los intereses de la ciudadanía y representa la profesión en todos los ámbitos relacionados con el entorno económico y financiero catalán.