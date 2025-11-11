La sede de Calàbria se ha impuesto. El aparato de la formación en el ámbito nacional ha hecho oídos sordos a las tres impugnaciones presentadas al resultado de las primarias para ser alcaldable de Girona. Así se ha entronizado Marc Puigtió como candidato en la ciudad para las municipales de 2027, liderando una plataforma bautizada como «Moviment Gironí» donde no aparecen las siglas de la formación. Puigtió fue uno de los hombres fuertes de Oriol Junqueras durante la campaña interna y uno de los que participó en el acto de Olesa de Montserrat donde presentó el ticket electoral con Elisenda Alamany.

De esta manera, la comisión de Garantías, que preside Patrícia Gomà, quien no tiene muy buena relación con el otro candidato, Adam Manyé, ha desestimado las impugnaciones y no ha hecho caso del escándalo de la avalancha de altas de militancia mientras duraba el proceso de impugnación. En concreto, Puigtió se impuso por un solo voto porque la sindicatura electoral local anuló un voto donde había un adhesivo con el logo de ERC, y no una X con bolígrafo, sobre el nombre del otro candidato. De hecho, diversas voces aseguran que desaparecieron los bolígrafos del lugar de votación.

El voto declarado nulo en las primarias de Girona de ERC/ACN

Tres impugnaciones, una decisión

El resultado hizo saltar como un resorte a la militancia histórica de Girona que presentó tres impugnaciones, una firmada por cuatro militantes con muchas horas de vuelo en la asamblea local. Según informa ERC, el voto con el adhesivo se ha considerado «anulado correctamente teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Junta Electoral Central (JEC) que se aplica por analogía a todas las convocatorias electorales». Por tanto, ratifica a Puigtió como candidato. De hecho, un candidato que se manifiesta contra el equipo de gobierno de Girona del cual los republicanos forman parte.

Tras conocer la decisión, Puigtió ha restado valor a las impugnaciones y las ha atribuido a la voluntad de generar ruido alrededor del proceso. El ya alcaldable por ERC -aunque él siempre ha defendido que quiere ir a los comicios con las siglas de Moviment Gironí- ha destacado que todo se desarrolló «dentro del marco establecido por el reglamento del partido» y ha destacado que la mesa electoral de las primarias «garantizó en todo momento la transparencia y corrección del procedimiento». Puigtió, que fue alcalde de Sant Julià de Ramis, donde aún es concejal y de rebote miembro del pleno del Consejo Comarcal del Gironès, ha asegurado que Moviment Gironí y ERC son «dos realidades con caminos propios pero con valores compartidos».