Nueva mañana de incidencias en Rodalies. A primera hora de la mañana, las líneas de tren del Maresme han quedado interrumpidas debido a problemas en la señalización. En concreto, tal como informan desde Adif, el servicio de las líneas R1 y RG1 ha quedado completamente detenido entre las estaciones de Arenys de Mar y Blanes a consecuencia de «una falta de tensión producida durante la realización de trabajos«. Según indican desde Adif a través de una publicación en sus redes sociales, los trabajadores de la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias del país ya están trabajando para resolver la incidencia y que el servicio pueda reanudar la normalidad, pero hasta el momento no dan más detalles sobre cuándo se prevé reanudar la totalidad del funcionamiento de la línea.

⚠️Está interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Catalunya entre Arenys de Mar y Blanes por una falta de tensión producida durante la realización de trabajos.



🚍Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros… — INFOAdif (@InfoAdif) February 26, 2026

Según indican desde Adif en esta misma publicación, en respuesta a las afectaciones del servicio, los administradores de la red ferroviaria han habilitado un transporte alternativo por carretera que permita absorber el volumen de pasajeros afectados. Desde Adif remarcan que este transporte alternativo ofrece transbordos para poder llegar a las diferentes localidades afectadas por la incidencia en Rodalies.

Un tren de la R1 de Rodalies durante las semanas de caos en el servicio ferroviario de Cataluña / Jordi Pujolar (ACN)

El recorrido de la R1 después del caos

En estos momentos, el servicio de tren de la R1 y la RG1 queda interrumpido en Arenys de Mar y es necesario desplazarse hasta Blanes por carretera. Una vez en Blanes, para conectar con Maçanet – Massanes, que es final de línea, hay que hacerlo también con un servicio de autobús, ya que es uno de los tramos donde se están llevando a cabo actuaciones de revisión y reparación de la infraestructura debido al caos sin precedentes que se desató en Rodalies el pasado mes de enero, y que hasta ahora todavía persiste.