Rihanna ha vivido uno de los peores sustos de su vida este fin de semana, cuando una mujer ha comenzado a disparar hacia su casa mientras ella estaba dentro. Era el mediodía del domingo cuando, de repente, la exitosa cantante comenzó a sentir cómo alguien armado la amenazaba en la puerta de su mansión en California. La atacante en cuestión, que más adelante se supo que era una mujer de 30 años, ha sido detenida después de causar todo un escándalo cuando efectuó más de una decena de disparos con un fusil de asalto.

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha informado a la prensa local que el tiroteo tuvo lugar hacia la una del mediodía, cuando la sospechosa se acercó a la propiedad de la artista con la intención de asustarla. Desde dentro de su coche, la mujer habría disparado diez veces hacia la casa y, cuatro de esos disparos, lograron impactar contra la residencia. Al menos uno de ellos, dicen, penetró en sus paredes, por lo que podría haber sido mortal si hacemos caso a lo que publica Los Angeles Times.

Rihanna ha vivido un gran susto este domingo cuando una mujer comenzó a disparar contra su casa | Europa Press

¿Qué se sabe del ataque que ha sufrido Rihanna en su casa?

La cantante estaba dentro de esta casa de Beverly Hills cuando se llevó a cabo el ataque, pero afortunadamente no están heridos ni ella, ni el marido ni ninguno de sus tres hijos. De momento, ha optado por mantenerse en silencio y no se ha pronunciado sobre un hecho que debe haberla asustado mucho. La presunta responsable, de 30 años, ha sido detenida y ha quedado bajo custodia policial. Ella, que conducía un Tesla blanco, intentó huir del lugar de los hechos, pero la persiguieron con helicóptero y media hora más tarde lograron atraparla en el aparcamiento de un centro comercial.

Se ha filtrado a la prensa, por ejemplo, que llevaba el cabello trenzado y que vestía una blusa de color crema. De momento, sin embargo, no se sabe nada más sobre ella o los motivos que la habrían motivado a cometer este ataque. Sí han dicho que, en el interior del coche, encontraron un rifle de asalto y siete casquillos de bala. La prensa estará pendiente de la evolución de la investigación, que pretende aclarar qué pretendía la atacante y qué pena le impondrá la justicia.