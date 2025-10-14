Noche muy dura en Operación Triunfo. El talento musical ha vuelto a vivir una gala muy intensa, marcada por la despedida lacrimógena del tercer expulsado y unas actuaciones con un nivel muy alto respecto a las anteriores. Los jóvenes de la Academia ven que el concurso avanza a velocidad de crucero y ya se están preparando para recibir los nuevos temas que deberán preparar esta semana. La expulsión se la han jugado dos amigos que la semana anterior habían compartido dúo, Carlos y Laura. Por otro lado, las nuevas nominaciones de la semana han sido muy inesperadas y de hecho, no se han resuelto hasta el último segundo.

Las actuaciones de los nominados y una despedida muy dramática

Cada semana, los concursantes de la Academia tienen que ver cómo sus compañeros los van abandonando. La dinámica del programa es esta, pero eso no evita que se vivan momentos duros y realmente dramáticos. Carlos y Laura, los nominados de la semana, han defendido dos propuestas muy diferentes: él ha interpretado Que te quería de La Quinta Estación, y ella el tema I Surrender de Celine Dion. Dos voces opuestas, pero que han dejado claro quién era la favorita por el público. Laura se ha salvado con el 59,3% de los votos y Carlos se ha despedido de sus compañeros con el 40,7%.

Laura Muñoz se ha salvado de la expulsión contra Carlos en ‘OT’ | Prime Video

La parte más sensible de todo ha sido la última pasarela en que el expulsado tiene unos minutos para abrazar, llorar, gritar y despedirse de los concursantes antes de abandonar el programa. En el caso de Carlos, se han vivido unos instantes de dramatismo puro, sobre todo porque los técnicos de sonido dejan los micrófonos abiertos para escuchar las conversaciones y se podía ver la angustia y las voces entrecortadas de los jóvenes ante la tercera expulsión de la edición.

Por aquí tenéis la despedida de nuestros 4,ha sido muy bonita y triste.Te echaremos de menos Carlos 🩷 #OTGala4 pic.twitter.com/5qTjgqYxOf — LAURA MUÑOZ NEWS 🎀 (@LauraMunozNews) October 13, 2025

Una gala con un nivel muy alto

Más allá de las expulsiones, los concursantes se jugaban una semana más dentro del programa y cabe decir que ha sido con un nivel bastante superior a las galas anteriores. Uno de los más aclamados por el público y los fans ha sido el dúo formado por Max y Cristina. El concursante catalán, que encadenó tres nominaciones seguidas y que la semana anterior estuvo a punto de irse a casa, defendió una propuesta muy creativa, Does your mother know del grupo ABBA. A pesar de que él y Cristina tienen formación en teatro musical -y es un aspecto que pidieron a Max que rebajase-, han sido uno de los mejores números de la noche.

Otro de los números que, aparentemente, podría haber acabado nominado, era NUEVAYOL de Bad Bunny, bajo las voces de Guillo Rist y Guille. Un tema urbano muy actual que podría haber jugado en su contra, pero que con la coreografía organizada y la energía que han usado les ha permitido recibir una muy buena valoración y la permanencia dentro del concurso. De hecho, no les ha faltado nada e incluso han hecho perrear a Chenoa.

También han recibido muy buena valoración Olivia y Crespo. El tema que debían interpretar era Akureyri, una canción muy romántica de Aitana y Sebastián Yatra que tenía un reto más allá de la musicalidad: crear una atmósfera intimista y muy cercana en un escenario enorme y rodeados por decenas de personas. Lo han conseguido, pero Crespo, más flojo vocalmente, se ha llevado una de las nominaciones de la noche.

Los nominados de la noche y un giro de guion en el último segundo

Como cada gala, el jurado, formado por Leire Martínez, Cris Regatero, Guille Milkyway y Abraham Mateo, deben dar cuatro nombres de concursantes que se jugarán la expulsión. Uno de ellos lo salvan los profesores y el otro, con los votos de los compañeros. En esta ocasión han sido Crespo, María Cruz, Lucía y Judit. Las nominaciones de María Cruz y Lucía han sido difíciles de entender. Su versión del tema Vete ha sido muy celebrada en las redes y no lo han hecho nada mal.

Los profesores han salvado a María Cruz y los compañeros, con sus votos, han decidido el destino de sus compañeros esta semana. El voto del favorito de la semana, que en este caso ha sido Téyou, tiene un valor doble en caso de empate, y ha sido su elección la que ha dado un giro al marcador. Crespo tenía 4 votos, Judit 2 y Lucia 3, pero el voto de Téyou a Crespo lo ha puesto en primera posición, salvándolo de la nominación. Una elección que en las redes ha sido un poco cuestionada por la buena relación que tienen Lucia y Téyou.

Judit y Lucía son las dos nominadas de la semana en ‘OT’ | Prime Video

Sea como sea, esta semana Judit, concursante catalana que abrió un debate en las redes por su defensa del catalán, se jugará la permanencia contra Lucia el próximo lunes. ¿Quién continuará dentro de la Academia? Por ahora, habrá que esperar a esta tarde para saber los temas que defenderán la próxima semana.