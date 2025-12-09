Nuria Roca y Juan del Val han decidido hacer una buena inversión. El matrimonio televisivo y uno de los más famosos del star-system español se encuentran en plena reforma de su nueva propiedad. Después de ganar el premio Planeta, el escritor y la presentadora de La Roca avanzan en las tareas de decoración de un proyecto para construir lo que será su próximo hogar en plena sierra de Gredos. Hace unos meses que la pareja adquirió esta propiedad en el pueblo de Candeleda y desde entonces han ido compartiendo pequeños fragmentos de los avances de esta aventura.

¿Cómo será la nueva casa de Nuria Roca y Juan del Val?

Las casas de las celebridades siempre generan mucho interés. Poder ver cómo decoran sus propiedades y quién está al frente de una reforma son aspectos curiosos que Nuria Roca ha compartido a través de varios carruseles en su perfil de Instagram. Por un lado, el proyecto lo lleva un amigo cercano, el interiorista Pepe Leal, con quien ya van decidiendo algunos aspectos de la nueva propiedad, como los colores que utilizarán para los diversos tapices de las decoraciones, los sofás y las telas y texturas variadas.

Así avanzan las obras de reforma de la nueva casa

Después de ganar el premio Planeta con Vera, una historia de amor, parece que Juan de Val y Nuria Roca usarán una buena parte del premio para su reforma integral. Ellos mismos supervisan una obra «que avanza a su ritmo», según explicaron en El Hormiguero. En las redes sociales de la presentadora y colaboradora del programa de las hormigas, se puede ver cómo avanza el proceso con algunas imágenes de las tapicerías, estructuras, algunos vidrios para las ventanas y las primeras obras de las partes de la nueva propiedad. Una casa «construida en piedra, con grandes ventanales y salida a un jardín rodeado de robles, castaños y nogales», recogen desde Vanitatis.

Cómo avanza la reforma de la nueva casa de Nuria Roca y Juan del Val | Instagram

Imágenes de la reforma de la nueva casa de Juan del Val y Nuria Roca | Instagram

De hecho, en estas imágenes se puede ver que la propiedad estará muy bien rodeada de un paraje natural y muy verde. Lleno de árboles, césped y una estampa de otoño que irá muy bien para la inspiración de la próxima novela de Juan del Val. A pesar de que cada vez es más habitual ver a la pareja supervisando las obras y muy atenta a todo lo que pasa, su domicilio habitual continúa estando en Pozuelo de Alarcón, una zona muy conocida por los famosos y celebridades que allí viven.

De hecho, la pareja parece que ha disfrutado de unos días de puente por la zona, tal como se muestra en su último carrusel de fotos en Instagram. Aunque aún queda mucha reforma, parece que la futura casa familiar que compartirán con sus tres hijos progresa adecuadamente.