El temporal de lluvias y nieve de este sábado ha dejado varias imágenes de coches atrapados en la carretera y ha provocado cerca de 900 llamadas al teléfono de emergencias. Los Bomberos de la Generalitat se han activado este sábado por la tarde para rescatar a las personas que han quedado atrapadas en atascos en la GI-4016 y en la N-260 por la acumulación de nieve en la Cerdanya y el Ripollès. La lluvia también ha arrastrado una cría de cachalote a Platja d’Aro. El país cada vez va volviendo más a la normalidad, pero desde Protección Civil todavía piden mantenerse en alerta. Así lo ha hecho saber esta tarde la subdirectora del organismo, Imma Solé, quien ha lamentado que hay conductores que no llevan el equipamiento necesario para conducir sobre la nieve y que esto ha provocado que queden atascados en algunas vías.

Desde Protección Civil hacen un llamado a mantenerse prudentes, ya que todavía se prevén precipitaciones para la noche. La lluvia también repercutirá en las crecidas de los ríos, especialmente en el noreste del país. En Molló (Ripollès) es donde el Servicio Meteorológico de Cataluña ha registrado más precipitación, con 72,3 litros por metro cuadrado. En segundo lugar está el Parc Natural dels Ports, con 63,1 y Amposta, con 53,2. En puntos como Osona se han superado los 200 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas. El temporal se ha reactivado hacia el mediodía con la entrada de una franja de precipitaciones fuertes por la costa y prelitoral central y nieve en la Cerdanya, el Ripollès y el Berguedà. A pesar de que la lluvia disminuirá en las próximas horas, Imma Solé recuerda que el terreno ha quedado muy húmedo, por lo que puede haber desprendimientos.

Un cachalote muerto que ha aparecido en Platja d’Aro / Berta Artigas Fontàs (ACN)

Un surfista desaparecido y una ballena en la playa

El temporal de lluvias también ha dejado imágenes poco habituales en Cataluña. Por un lado, el temporal también ha arrastrado una ballena hasta Platja d’Aro, donde ha quedado varada en la arena. El animal, muerto, se encontraba flotando mar adentro, pero ha acabado llegando hasta la playa. Por otro lado, en Gavà, muy alejados de Platja d’Aro, los servicios de emergencias han estado buscando a una persona que había desaparecido mientras hacía surf durante el temporal. Los Bomberos, sin embargo, han logrado localizarlo poco después con vida.