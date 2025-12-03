Atrápame si puedes se ha convertido en uno de los formatos más queridos entre los espectadores de TV3. Un concurso de estilo quiz show que aterrizó en la televisión pública catalana en el año 2018 y se ha establecido como un espacio que cada tarde reúne a cientos de espectadores esperando las preguntas que prepara el equipo de guionistas. Hace meses que uno de los concursantes, Albert, ocupa el primer atril y cada día los fans de Atrápame esperan que tenga la suerte y las respuestas correctas para ganar el bote, que aún se le resiste. En todo caso, una joven que se presentó por primera vez al programa logró un hito que hasta ahora no se había hecho: intercambiarse los papeles con Llucià Ferrer.

Llucià Ferrer abandona el atril de presentador por un día

Neus irrumpió en Atrápame si puedes hace unos días y de hecho lo pudimos ver por primera vez el pasado 25 de noviembre. Fue aquí cuando la joven de Badalona explicó que su sueño es ser presentadora de televisión. Las instrucciones eran sencillas, Llucià se cambiaría de atril para convertirse en presentadora del concurso durante unos minutos.

«Buenas tardes y bienvenidos a Atrápame si puedes, el programa donde subir escaleras no nos da pereza y de hecho esto nos lo pueden decir nuestros concursantes como uno que tiene más programas que Albert, Llucià Ferrer», ha presentado la chica, que no ha defendido la posición nada mal.

Neus intercambia la posición con Llucià Ferrer en ‘Atrápame si puedes’ de TV3 | 3Cat

Neus tuvo la oportunidad de romper el hielo y mantener una conversación distendida con el presentador y quiso saber si él ganaba más como concursante que como presentador. «Lo tendríais que decir vosotros. No estoy tan cascado como dicen, que en directo gano…», explicó riendo. «Los 40 son los nuevos 20», bromeó Neus.

Llucià Ferrer cambia de atril en ‘Atrápame si puedes’ | 3Cat

Una concursante con mucha madera para presentar programas

Además, aprovecharon para hablar de una de las aficiones de la concursante, que se considera otaku -una persona aficionada al manga y el anime- y valoraron el trabajo que hace el SX3 con el contenido de series como Bola de Drac. «El tema de mirar a cámara lo dominas, ya no pinto nada aquí…», expresó Llucià. De hecho, lo hizo tan bien que le permitieron dar paso al primer juego del programa y revelar por qué premio jugarían los concursantes. ¿Alguien ha conseguido quedarse con el trabajo de Llucià? Será difícil quitarle la posición a una de las caras más reconocidas de la televisión catalana.