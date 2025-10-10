La vida de Anabel Pantoja dio un giro de 180 grados el pasado 2024. La influencer y colaboradora televisiva se convirtió en madre por primera vez con su novio David Rodríguez. Pocas semanas después, el ingreso hospitalario de su hija Alma se convirtió en uno de los temas más mediáticos a principios de 2025. Un juzgado abrió una investigación contra ellos por un posible delito de maltrato hacia la pequeña después de que ella acabara en el hospital durante 18 días por un problema de salud grave. Todo el revuelo mediático estuvo muy presente en su vida durante semanas, una pesadilla que les ha acompañado y que aún continúa sin resolución judicial.

Anabel Pantoja fue recuperando su actividad habitual después de vivir este infierno. Además de crear contenido en las redes sociales, es una de las participantes del programa Bailando con las estrellas de Telecinco. Ahora, ha compartido una entrevista en el pódcast de Ac2ality con su amigo Abel Planelles donde ha hablado como nunca de su hija, la relación con su novio y qué piensa de las relaciones abiertas.

Què en pensa Anabel Pantoja de les relacions obertes? | YouTube

Anabel Pantoja habla como nunca de su hija Alma

El caso y la investigación de su hija Alma se convirtieron en uno de los titulares habituales de la prensa del corazón durante semanas. Con el tiempo y la investigación judicial que continúa sin tener más datos al respecto, la sobrina de Isabel Pantoja ha recuperado su vida y disfruta de la tan esperada maternidad. ¿Cómo ha cambiado su vida después de ser madre? «Sonará un poco a lo que dicen todas las madres, pero cuando ves un bebé que es tuyo y depende de ti, ves la vida de otra manera. Los dramas de antes te parecen una tontería. Ahora me río un poco de la Anabel de hace un año», explica.

Ampliar la familia también ha cambiado su relación con su novio. «Para mí David es muy importante, somos un 50-50. Él trabaja en Córdoba, yo ahora en Madrid, pero vivimos en Canarias… A mí, en mi caso, me ha unido muchísimo a él, estamos experimentando que la prioridad ahora es ella». Sobre los medios de comunicación en este último año también ha hablado y confiesa que «piensa que se han portado mal».

Anabel Pantoja se sincera sobre la pressió dels mitjans en el seu any més complicat | YouTube

«Dicen que están dando información, que son cosas que explican. He estado en mi casa con mi hija, no he tenido las mismas oportunidades, pero la parte positiva es que he estado a su lado. Pienso que el tiempo pone a cada persona en su lugar. La humanidad y la empatía ante algo tan bonito como tener una hija está por encima de llenar unos bloques en un programa barato y absurdo. Estoy de acuerdo en que la información la deben dar porque soy un personaje público, pero hacer daño, que me lo han hecho, no«, confiesa.

¿Se plantea vivir fuera de España?

Su vida va un poco de aquí para allá y durante la entrevista han querido saber si se imagina viviendo fuera de España. «Me encantaría irme fuera de España si pudiera. Miami he estado muchas veces, pero es muy caro, el nivel es alto. Si me llevaran de presentadora o algo, pero costaría. Yo quiero que Canarias sea una etapa bonita, me he comprado una casa y estoy muy a gusto, pero Sevilla siempre ha sido mi ciudad, donde he nacido, tengo mi casa y a David le encanta Sevilla, entonces no lo descarto».

¿Qué piensa de las relaciones abiertas?

Hace semanas se han generado ciertos rumores sobre una posible crisis de la pareja porque ella trabaja en Madrid y su novio es fisioterapeuta en Córdoba. Nada más lejos de la realidad porque la pareja parece más unida que nunca. Ahora bien, ¿ella que conoce el mundo de la televisión y los realities, se plantea concursar en un formato como La isla de las tentaciones? «Lo hemos hablado alguna vez», pero, aun así, ella no lo ve muy claro. «Ellas son chicas más jóvenes, otro prototipo… Yo quizás serviría de psicóloga para los chicos que echan de menos a sus novias, la amiga que te consuela cuando lloras e intenta algo», revela.

Anabel Pantoja dona detalls de la maternitat i la relació amb el seu xicot | YouTube

Otro de los temas que han abordado son las relaciones abiertas. «Yo creo que no funcionan. Hay gente a la que si les funciona vivir así una etapa, pero pienso que debe estar mareada perdida». Anabel también ha asegurado que alguna vez había querido comprobar ciertas actitudes sospechosas con alguna pareja. «Yo he visto una actitud sospechosa y he cogido [el móvil], pero estoy de acuerdo en que eso está mal y a menudo al final encuentras cosas que no te gustan», expone. En definitiva, una entrevista en la que Anabel Pantoja se ha mostrado muy abierta y sincera sobre su vida personal.