La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado hoy por unanimidad las cuentas y el informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2025 de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua, S.A. Ante una situación compleja, marcada por una emergencia hídrica estructural que requiere una respuesta integral, Aigües de Barcelona ha resuelto con éxito un nuevo año de gestión con un objetivo triple: garantizar la continuidad del servicio con la misma calidad de siempre, consolidar su liderazgo ESG (ambiental, social y de gobernanza) e impulsar la transformación social y medioambiental del territorio metropolitano. Durante la Junta también se han destacado los buenos resultados del ejercicio 2025, que consolidan el retorno de la empresa a una situación de normalidad y garantizan la sostenibilidad económica necesaria para continuar impulsando el importante esfuerzo inversor que se está llevando a cabo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y en el fortalecimiento de la resiliencia del ámbito metropolitano de Barcelona.

El impacto total que la actividad de la compañía generó sobre el PIB en Cataluña es de 866 millones de euros, lo que representa un 0,27% del PIB catalán. Aigües de Barcelona generó en Cataluña 1.235 empleos directos en la compañía, que, sumados a los empleos indirectos e inducidos en Cataluña, alcanzaron un total de 7.958 puestos de trabajo. Así lo recoge el Informe sobre el Cálculo del Valor Social Integrado (CVSI) de la compañía, elaborado conjuntamente con la consultora Valora. En la Junta General Ordinaria de Accionistas se ha subrayado la repercusión que la actividad de la compañía tiene en el territorio donde está presente y su apuesta por una contratación local y responsable, desde un compromiso firme con sus grupos de relación.

En este sentido, cabe remarcar que, de los 1.464 proveedores totales, el 96,7% son nacionales y el 74,2% son locales y pertenecen a la provincia de Barcelona. La compañía ha fijado su financiación a partir de criterios ESG —ambientales, sociales y de gobernanza— y ha definido su propia matriz ESG de acuerdo con las recomendaciones que hacen los organismos internacionales más relevantes. El valor social integrado de la compañía, con todas las acciones desplegadas en ámbitos como el social y el medioambiental, ha sido posible gracias al talento y el esfuerzo de los 1.249 profesionales que trabajan para llevar agua saludable y segura a 3 millones de personas de 23 municipios. A la vez, Aigües de Barcelona depura el agua de 40 municipios, todos ellos del entorno metropolitano, con la vocación de servicio y calidad de siempre.

Ampliación de las instalaciones de la planta potabilizadora del Besòs. AIGÜES DE BARCELONA

En este sentido, se ha destacado la aprobación del nuevo convenio colectivo, resultado de un proceso de negociación que pone de manifiesto el compromiso compartido entre la Dirección y la Parte Social para mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla.

Impulso a la innovación y la transformación ambiental del territorio

Adicionalmente, se han abordado las actuaciones que la compañía está llevando a cabo para garantizar el agua en cualquier circunstancia y fomentar ciudades más verdes, circulares y resistentes. En coordinación con la administración, Aigües de Barcelona sigue desplegando un plan de inversiones para aprovechar todos los recursos hídricos disponibles y dotar de robustez las infraestructuras. Con este objetivo, la compañía prosigue las obras de la planta potabilizadora Besòs-Trinitat para recuperar el Rec Comtal como recurso de abastecimiento; actualiza la planta potabilizadora Estrella, situada en Sant Feliu de Llobregat, y ha proyectado una nueva línea de tratamiento mediante ultrafiltración y ósmosis inversa en la potabilizadora de Sant Joan Despí. Además de estas actuaciones, la compañía apuesta por la innovación y la digitalización del ciclo integral del agua para minimizar el impacto ambiental asociado al cambio climático y la emergencia hídrica y promover ciudades más inteligentes, sostenibles y saludables.

En 2025, Aigües de Barcelona destinó 5,8 millones de euros a innovación y promovió más de 60 iniciativas y 15 retos de cocreación con el ecosistema innovador. Entre ellas, destaca el Perte Ressona, una iniciativa que contribuye a la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del ciclo urbano del agua, mediante la transformación digital de todas las etapas del ciclo en el área metropolitana de Barcelona. La iniciativa recibió en 2025 el reconocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su carácter innovador, integral y multiplicador. El objetivo es finalizar las 9 actuaciones este año.

Preservación del medio ambiente

Durante 2025, la compañía invirtió 59,6 millones de euros en acciones destinadas a la preservación del medio ambiente, una cifra que representa un incremento notable respecto de años anteriores y un compromiso sin precedentes con la preservación del medio ambiente. Las inversiones se dirigen a mejorar la producción y el tratamiento del agua, seguir apostando por el agua regenerada, estimular la optimización energética y favorecer la economía circular, la transición hacia reactivos sostenibles, la producción de biogás, así como la naturalización de espacios y la sensibilización climática.

En la Junta también se ha destacado el impacto social de la compañía. Durante 2025, Aigües de Barcelona destinó 3,26 millones de euros en contribución a la sociedad, impulsando más de 250 iniciativas con 200 organizaciones y beneficiando a más de 500.000 personas. Además, para garantizar el acceso al agua de personas en situación de vulnerabilidad, más de 68.000 hogares estaban adheridos a la tarifa social a finales de 2025. En este contexto, se ha remarcado el Plan de acción social 2024-2026, que apuesta por la mejora de la calidad de vida, el empleo, la salud y el bienestar, promoviendo la economía verde y el uso sostenible del agua. En 2025 los programas de acción social de Aigües de Barcelona han llegado a más de 11.000 personas en situación de vulnerabilidad, que han participado en 60 iniciativas desplegadas de la mano de 46 entidades sociales en 13 municipios del área metropolitana de Barcelona.