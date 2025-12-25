Explorar la plataforma 3Cat es un buen ejercicio para descubrir joyas audiovisuales que quizás hacía tiempo que no veías en la plataforma de streaming de la televisión pública catalana. Un archivo donde se acumulan los mejores títulos de entretenimiento que han pasado por TV3 como las series de sobremesa más vistas: El cor de la ciutat, Nissaga de poder o La Riera. También hay espacio para las sitcoms, como Plats Bruts o el estreno de la primera temporada de La casa nostra. Ahora que llega Navidad, 3Cat ha seleccionado una colección de grandes títulos cinematográficos que se pueden ver estos días en la plataforma 3Cat.

10 películas para ver este Navidad en la plataforma 3Cat

1. La joven Jane Austen. Jane Austen es una de las grandes autoras británicas que ha escrito historias tan destacadas como Pride & Prejudice. 3Cat recupera el título La joven Jane Austen ahora que hace 250 años de su nacimiento. El filme, dirigido por Julian Jarrold, cuenta la historia de la escritora y su relación con el joven irlandés Tom Lefroy y es protagonizado por Anne Hathaway y James McAvoy.

‘La jove Jane Austen’ és un dels títols que es poden veure a la plataforma 3Cat | 3Cat

2. La Trena es una película basada en el best-seller de la escritora, directora y actriz francesa Laetitia Colombani. La obra de teatro basada en el libro también está triunfando recientemente en Barcelona con la traducción y dramaturgia de Cristina Genebat y Marta Marco, y dirigida por Clara Segura. El filme cuenta tres historias de mujeres en la India, Canadá e Italia que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, pero que acabarán unidas por un elemento común.

Una escena de la pel·lícula ‘La trena’ | 3Cat

3. La princesa prometida. Bajo la dirección de Rob Reiner, Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin y Chris Sarandon protagonizan esta película del año 1987 que cuenta una historia de cuento de época después de que un niño enfermo reciba la visita de su abuelo que insiste en leerle un cuento muy peculiar. Una aventura que lo acabará llevando a un mundo medieval con todos los tópicos posibles.

Una escena de la pel·lícula ‘La princesa promesa’ | 3Cat.

4. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Una aventura cómica de un abuelo que se niega a dejar de vivir y se escapa de su residencia el día de su 100 aniversario. Dirigido por Felix Herngren, el filme es protagonizado por Robert Gustafsson.

Escena del film ‘L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra’ | 3Cat

5. Sociedad negra. Un confidente de la policía y un par de amigos deciden investigar los negocios fraudulentos de la mafia china de Barcelona y acaban ideando un plan muy arriesgado que los llevará por mundos muy turbios. Entre sus intérpretes se encuentran Alberto Jo Lee, Daniel Faraldo y Montse Germán, actriz de Com si fos ahir.

La Montse Germán, Sílvia de ‘Com si fos ahir’, és una de les protagonistes de ‘Societat negra’ | 3Cat

6. Una familia de Tokio es la ganadora de la Espiga de Oro a mejor película de la Seminci y explora, a través de una comedia, la vida de un matrimonio que decide pasar unos días con sus tres hijos en Tokio.

Una escena del film ‘Una família de Tòquio’ | 3Cat.

7. Un cielo de plomo, protagonizada por la actriz Nausicaa Bonnín, encarna la vida de Neus Català, una joven republicana que intenta recuperar su vida tras haber sido encarcelada por el ejército alemán y que lucha por mantener la memoria mientras rememora los hechos vividos que provocaron su encarcelamiento.

Nausicaa Bonnín és la protagonista de ‘Un cel de plom’ | 3Cat

8. El vientre del mar, dirigida por Agustí Villaronga, estará disponible en la plataforma hasta el 28 de diciembre, pero antes, los espectadores podrán disfrutar de esta historia situada en junio de 1816 después de que la Marina francesa embarque frente a las costas de Senegal y abandone a su suerte a 147 hombres en una embarcación precaria.

Escena del film ‘El ventre del mar’ | 3Cat

9. 20.000 especies de abejas narra la historia de Cocó, una niña de ocho años, trans, que intenta buscar su identidad en un mundo en el que la familia que la rodea vive sin entender la situación de la criatura y sumida en sus propios problemas personales.

‘20.000 espècies d’abelles’ és un dels films que es poden veure a la plataforma 3Cat | 3Cat

10. El lado bueno de las cosas es una comedia romántica protagonizada por Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Robert De Niro dirigida por David O. Russell y basada en el libro de Matthew Quick. Una pareja con problemas personales que consiguen aprender juntos a recuperar su vida a través de escenas que van del drama al humor.

Bradley Copper protagonitza el film ‘La part positiva de les coses’ | 3Cat

En conjunto, diez opciones de películas que están disponibles en la plataforma 3Cat para todos los públicos y que se pueden disfrutar esta Navidad en una tarde de sofá y manta.